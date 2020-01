Dagens Nyheter: Valeupseeri pystyi toimimaan kauan Ruotsin puolustusvoimissa väärentämällä meriittejään

Ruotsissa on noussut häly valeupseerista, joka pystyi toimimaan kauan puolustusvoimissa valehtelemalla taustastaan ja väärentämällä meriittejään.

Mies ehti työskennellä muun muassa Ruotsin puolustusvoimien tiedustelu- ja turvallisuuspalvelussa (Must) salaisten kryptausavainten parissa, kertoo Dagens Nyheter.

Lehden mukaan oikeusministeri ja puolustusministeriö saivat jo vuosi sitten tietoa siitä, että mies oli sopimaton tehtävään turvallisuussyistä.

Puolustusvoimat sanoo, ettei se saanut asiasta tietoa. Sen sijaan mies valittiin kesällä 2019 ruotsalaisten esikuntapäälliköksi YK:n Malin-operaatiossa. Hän ei tosin koskaan ehtinyt lähteä Maliin, koska hänet erotettiin tehtävästä syksyllä. Tuolloinkaan miehen taustoja puolustusvoimien sisällä ei tutkittu.

– Jos olisimme saaneet tiedon, olisimme toimineet, sanoi puolustusvoimien tutkija Carl-Axel Blomdahl lehdelle.

Myös Säpo sai raportin

Tilanne alkoi purkautua syksyllä 2018 rannikkovartioston saadessa tiedon, että yksi sen päälliköistä on valehdellut taustastaan ansioluettelossa. Kyse oli tekaistusta akateemisesta tutkinnosta ja ajokortista. Rannikkovartiosto arvioi, että mies ei ollut sopiva tehtävään turvallisuussyistä ja irtisanoi hänet.

Vielä tuolloin viranomaiset eivät tienneet, että myös miehen sotilasura perustui valheelle.

Rannikkovartiosto ilmoitti asiasta puolustusvoimille joulukuussa 2018. Puolustusvoimissa ei kuitenkaan ole löytynyt tietoja tästä yhteydenotosta.

Joulukuussa 2018 rannikkovartiosto lähetti asiasta raportin myös Ruotsin turvallisuuspoliisille Säpolle.

Tammikuussa 2019 rannikkovartiosto otti yhteyttä oikeusministeriön virkamieheen ja antoi asiasta suullisen selonteon. Myöhemmin oikeusministeriö tiedotti asiasta puolustusministeriölle. Oikeusministeriön mukaan yhteydenotto tapahtui virkamiestasolla.

Kesällä puolustusvoimat valitsi miehen ruotsalaisten esikuntapäälliköksi YK:n Malin-operaatiossa.

Sunnuntaina Dagens Nyheter paljasti, että mies on valehdellut myös taustansa puolustusvoimissa. Hän on vuosikymmenen ajan saanut johtotehtäviä puolustusvoimissa valehtelemalla taustansa ja väärentämällä meriittejään. Väite miehen upseerintutkinnosta on väärä.

Puolustusvoimat on aloittanut tutkinnan tapauksesta.

Ruotsalaisesta valeupseerista kertoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.