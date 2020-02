Demokraatit saivat vihdoin esivaalin tuloksia julki Iowassa – johdossa Pete Buttigieg

Iowassa on julkaissut ensimmäisiä tuloksia demokraattien esivaalista. Niiden mukaan 38-vuotias ex-pormestari Pete Buttigieg johtaa 26,9 prosentilla. Toisena on Bernie Sanders, kun äänistä on laskettu reilut 60 prosenttia, kertoo esimerkiksi uutiskanava CNN. Elizabeth Warren on kolmantena. Osavaltioiden esivaaleissa ratkaistaan puolueen tuleva presidenttiehdokas.

Tulokset viivästyivät merkittävästi, sillä niiden piti valmistua jo varhain tiistaina Suomen aikaa.

Iowassa pidettiin samana päivänä myös republikaanien esivaali, jonka voitti kirkkaasti istuva presidentti Donald Trump.