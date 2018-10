Demokraatit yhä saamassa USA:n välivaaleissa vallan edustajainhuoneessa

Yhdysvaltojen demokraattipuolue vaikuttaa edelleen olevan todennäköisesti saamassa välivaaleissa haltuunsa enemmistön kongressin edustajainhuoneessa. Republikaanipuolue puolestaan on todennäköisesti säilyttämässä enemmistönsä senaatissa.

Näin ennustaa muun muassa vaaliennusteisiin keskittyvä amerikkalaissivusto FiveThirtyEight.

Mikäli vaalituslos on ennusteiden mukainen, se voi lamaannuttaa Yhdysvaltojen lainsäädännön seuraaviksi kahdeksi vuodeksi. Kun senaatti ja edustajainhuone ovat eri puolueiden hallussa, kumpikaan puolue ei todennäköisesti saa läpi itselleen tärkeitä lakialoitteita. Lain muuttaminen vaatii kummankin kamarin hyväksynnän, ja puoluerajat ylittävästä yhteistyöstä on tullut Yhdysvalloissa vuosi vuodelta harvinaisempaa, kun puoluepoliittinen kahtiajako on syventynyt.

Presidentti Donald Trumpille demokraattienemmistöinen edustajainhuone voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Niin kauan kun senaatti säilyy republikaanien hallussa, presidentin viraltapano ei ole todennäköistä, mutta edustajainhuone voi penkoa monia Trumpille ja hänen hallintonsa entisille ja nykyisille edustajille kiusallisia asioita kuten Trumpin veroilmoituksia.

Vaalit järjestetään reilun viikon päästä tiistaina.