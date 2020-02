Demokraattiehdokkaiden suosiota mitataan ensi kertaa vähemmistöjen keskuudessa, kun Nevadan latinot pääsevät valitsemaan

Yhdysvalloissa demokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi mielivien suosiota punnitaan tänään Nevadan osavaltiossa. Nevada on kolmas ja tähän mennessä etnisesti kirjavin osavaltio, joka valitsee suosikkiaan presidentti Donald Trumpin haastajaksi.

Nevadassa huomio kiinnittyy erityisesti siihen, kenen taakse osavaltion huomattava latinovähemmistö asettuu. Nevadan asukkaista liki 30 prosenttia on latinoita. Myös mustia on lähes 10 prosenttia. Valkoisiksi luokitellaan alle puolet nevadalaisista.

Ero ensimmäisinä äänestäneisiin Iowaan ja New Hampshireen on merkittävä: Iowassa valkoisia on asukkaista yli 85 prosenttia ja New Hampshiressa 90 prosenttia.

Sanders selvässä johdossa kyselyissä

Mielipidekyselyjen mukaan ehdokaskisaa johtava Bernie Sanders veisi voiton selvästi myös Nevadassa. Viimeaikaisissa kyselyissä Sandersin kannatus on ollut 25–35 prosentin luokkaa, kun taas lähimpien haastajien Joe Bidenin, Elizabeth Warrenin ja Pete Buttigiegin olisi tyytyminen selvästi alle 20 prosentin ääniosuuksiin.

Ehdokaslistalta puuttuu edelleen miljardööri ja New Yorkin edellinen pormestari Michael Bloomberg. Vaikka Bloomberg osallistui tällä viikolla ensimmäistä kertaa demokraattien tv-väittelyyn Las Vegasissa, hän ei osallistu Nevadan vaalikokouksiin. Hän päätti poikkeuksellisesti jättää helmikuun esivaalit väliin ja keskittyä supertiistaihin 3. maaliskuuta, jolloin esivaaleja ja vaalikokouksia käydään yli kymmenessä osavaltiossa.

Kyselyt menneet monesti mönkään

Sandersin voitto ei välttämättä ole vielä varma, sillä Nevadan mielipidekyselyihin on syytä suhtautua varauksella. 2000-luvun äänestyksissä osavaltion gallupit ovat useasti menneet merkittävästi mönkään. Siihen, miksi Nevada on gallupfirmoille yksi vaikeimmista osavaltioista, on monia syitä.

Yksi käytännön syy liittyy siihen, että mielipidekyselyjä tehdään tyypillisesti puhelimitse ilta-aikaan. Nevadassa matkailuala hotelleineen, kasinoineen ja ravintoloineen on merkittävä työllistäjä, ja monet ihmiset ovat iltaisin töissä. Nevada kuuluu myös osavaltoihin, joissa väki vaihtuu tiheään. Siksi kyselyfirmoille on vaikeaa pitää yllä ajantasaista ja paikkaansa pitävää puhelinnumerorekisteriä osavaltion äänestäjistä.

Useat äänestäneet jo ennakkoon

Asioita mutkistaa myös se, että Nevadassa ehdokas valitaan vaalikokouksissa, mikä on monimutkaisempi ja -polvisempi prosessi kuin tyypillisemmin käytössä olevat esivaalit. Vaalikokous on tilaisuus, jossa ihmiset kokoontuvat esimerkiksi kirkkoon tai kouluun valitsemaan ehdokasta.

Äänestyksessä on kaksi kierrosta. Ensimmäisen kierroksen jälkeen putoavat ne ehdokkaat, jotka jäävät 15 prosentin äänikynnyksen alle. Toisella kierroksella heidän kannattajiensa pitää joko asettua jonkin jatkoon päässeen ehdokkaan taakse tai jättää äänestämättä. Tilaisuuksissa pidetään tyypillisesti myös puheita ja käydään keskusteluja, joten ne voivat venyä tuntien mittaisiksi.

Vaalikokouksia on arvosteltu siitä, että vaikka vaalipäivä on lauantai, monet ovat silloinkin töissä eivätkä voi lähteä kesken päivän moneksi tunniksi äänestämään. Tänä vuonna vaalikokouksia järjestettiin ensi kertaa myös ennakkoon, ja ne osoittautuivat hyvin suosituiksi.

Toistuuko Iowan tulossotku?

Tänä vuonna suurin huolenaihe liittyy kuitenkin itse tulosten saamiseen. Nevadassa pelätään samanlaista katastrofia kuin Iowassa, jossa vaalikokousten tuloksien valmistuminen kesti päiviä.

Iowan ongelmat johtuivat suurelta osin tulosten uudesta raportointitavasta ja sovelluksesta, jossa oli häiriöitä ja jota ihmiset eivät osanneet käyttää. Saman sovelluksen piti olla käytössä myös Nevadassa, mutta Iowan tapahtumien jälkeen suunnitelmat peruttiin.

Tuloksia kerätään ja lasketaan sen sijaan Googlen ohjelmilla, mikä on myös herättänyt paljon arvostelua ja epäilyjä muun muassa tietoturvakysymyksistä. Arvostelijoiden mukaan järjestelmiä ei ole ehditty testata tarpeeksi eikä ihmisiä kouluttaa niiden käyttämiseen.

Demokraattisen puolueen kansallinen komitea DNC on vakuuttanut tekevänsä kaikkensa, jotta Nevadan äänestys ja tulostenlasku sujuvat häiriöittä. Osavaltioon on muun muassa tuotu lisää tietotekniikan asiantuntijoita ratkomaan mahdollisia ongelmia.