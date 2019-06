Demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivät ottavat yhteen ensimmäisessä televisioväittelyssä

Yhdysvalloissa demokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi pyrkivät ottavat parhaillaan yhteen ensimmäisessä televisioväittelyssä. Päähuomio kohdistuu senaattori Elizabeth Warreniin, joka on väittelyyn osallistuvista suosituin ehdokas.

Warren sai ensimmäisen puheenvuoron ja käytti sen vaatimalla talousuudistuksia, joiden avulla myös vähäosaiset saataisiin hyötymään myönteisestä talouskehityksestä.

Presidentti Donald Trumpin haastajaksi pyrkijöitä on niin paljon, että väittely on jaettu kahdelle päivälle. Toisessa osassa mukana on kisan ennakkosuosikki Joe Biden sekä häntä haastava Bernie Sanders.

Televisioväittely on ehdokkaille ensimmäinen kunnon tilaisuus esiintyä koko kansan edessä. Matka on kuitenkin pitkä, sillä demokraattien presidentinvaaliehdokas valitaan vasta ensi helmikuussa alkavissa osavaltiokohtaisissa esivaaleissa ja virallisesti kesän puoluekokouksessa. Presidentinvaalit pidetään marraskuussa 2020.