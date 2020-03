Demokraattien presidenttikisasta on tulossa kahden lähes kahdeksankymppisen miehen taisto – Bidenille voitto myös tärkeässä Texasin osavaltiossa

Ex-varapresidentti Joe Biden on voittanut demokraattien esivaalin Texasissa, kertoo amerikkalaismedia. Texas kuuluu niin sanotun supertiistain tärkeimpiin osavaltioihin, sillä jaossa on 228 delegaattia puoluekokoukseen.

Texasin voiton myötä Biden on nyt voittanut yhteensä yhdeksässä osavaltiossa niistä 14:stä, joissa tiistaina äänestettiin. Senaattori Bernie Sanders voitti kolme osavaltiota ja kahdessa osavaltiossa, Kaliforniassa ja Mainessa, ääntenlaskenta on edelleen kesken.

Ennakkokaavailujen mukaan Kalifornia, joka on toinen supertiistain suurista osavaltioista, olisi menossa Sandersille. Kaliforniassa on jaossa eniten puoluekokousedustajia.

Biden on ottanut esivaalivoiton jo yhdeksässä osavaltiossa: Texasissa, Virginiassa, Pohjois-Carolinassa, Alabamassa, Tennesseessä, Oklahomassa, Arkansasissa, Minnesotassa ja Massachusettsissa. Minnesota ja Massachusetts ovat näistä ainoat, jotka eivät sijaitse etelässä, ja voitot niissä ovat päivän ehkäpä merkittävimpiä Bidenille. Useimpiin etelän osavaltioihin Biden lähti selvänä ennakkosuosikkina.

Supertiistaihin kisan johtajana tullut Sanders on puolestaan voittanut tähän mennessä kotiosavaltionsa Vermontin lisäksi Kalliovuorten osavaltiot Coloradon ja Utahin.

Supertiistaina äänestettiin yhteensä 14 osavaltiossa sekä Amerikan Samoassa, ja jaossa on noin kolmasosa demokraattien puoluekokousedustajista. Ennen supertiistaita oli äänestetty neljässä osavaltiossa.

Esivaaleissa merkitystä ei ole pelkästään osavaltioiden voittajille, sillä puoluekokousedustajia saavat myös ne, jotka pääsevät osavaltiossa tai tietyillä äänestysalueilla yli 15 prosentin äänikynnyksen.

Bloombergilla ja Warrenilla vaikeaa

Supertiistai on muodostumassa pahaksi pettymykseksi New Yorkin ex-pormestari Michael Bloombergille ja senaattori Elizabeth Warrenille. Vaikka he päättäisivät jatkaa kampanjointia, ei kummallakaan enää ole realistisia mahdollisuuksia ehdokkuuteen.

Maailman rikkaimpiin ihmisiin kuuluva Bloomberg jätti neljä ensimmäistä osavaltiota väliin ja panosti kaikki paukkunsa supertiistaihin kaatamalla satoja miljoonia omaa rahaansa tv-mainontaan. Hän on kuitenkin jäänyt osavaltiossa toisensa jälkeen Bidenin varjoon. Toistaiseksi Bloomberg on voittanut vain Amerikan Samoan vaalikokoukset.

– Bloomberg kulutti puoli miljardia rahaa ja voitti Samoan. Aika huono bisnesmalli, kiteytti eräs vaaleja seuraava Twitterissä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei jättänyt tilaisuutta Bloombergin pilkkaamiseen käyttämättä.

– Hän käytti miljoonia dollareita kampanjaan ja ilmoituksiin, ja se kaikki valui viemäriin. Hänelle ei jäänyt mitään muuta kuin lempinimi Mini Mike ja täysin tuhottu maine, Trump uhosi Twitterissä.

Warren käväisi gallupjohtajana viime syksynä, mutta hänen kannatuksensa on pudonnut sittemmin, eikä Warren ole yltänyt vielä yhdessäkään esivaalien osavaltiossa kärkikaksikkoon.

Supertiistaina hän jäi surkeasti kolmanneksi kotiosavaltiossaan Massachusettsissa, mikä saattaa olla kuolettava isku Warrenin kampanjalle.

Biden oli afroamerikkalaisten ylivoimainen suosikki

Bidenin odotettiin ennakkoon olevan vahvoilla monissa etelän osavaltioissa, joissa merkittävä osa demokraattiäänestäjistä on afroamerikkalaisia, sillä ex-varapresidentin kannatus afroamerikkalaisten keskuudessa on vankkaa.

Esimerkiksi Alabamassa Biden sai NBC:n ovensuukyselyjen mukaan yli 70 prosenttia afroamerikkalaisten äänistä. Virginiassa ja Tennesseessäkin yli 60 prosenttia afroamerikkalaisista äänesti häntä.

Biden oli Virginiassa erittäin suosittu myös yli 65-vuotiaiden keskuudessa: tästä ikäryhmästä 70 prosenttia äänesti Bidenia. Biden sai vahvan tuen myös niiltä äänestäjiltä, joille oli erityisen tärkeää että demokraattien ehdokas voi kukistaa istuvan presidentin Donald Trumpin.

Jos etelä on Bidenin tukialuetta, Sanders puolestaan on suositumpi maan länsi- ja pohjoisosassa, ja hän on ennakkosuosikki voittamaan maan suurimmassa osavaltiossa Kaliforniassa. Sanders on erityisen suosittu nuorten äänestäjien keskuudessa.

Ovensuukyselyjen perusteella Sanders on saanut erityisen vahvan tuen myös erittäin liberaaleina itseään pitäviltä sekä latinotaustaisilta äänestäjiltä.

Etelä-Carolinan voitto aloitti Bidenin nousun

Bidenin kampanja oli vielä viikko sitten kuilun partaalla, mutta hän sai reippaasti nostetta voitettuaan lauantaina ylivoimaisesti Etelä-Carolinan esivaalit. Sitä ennen Sanders oli ottanut kisassa kuskin paikan sijoittumalla Iowassa toiseksi ja voittamalla New Hampshiressä ja Nevadassa.

Bidenin Etelä-Carolinan voiton jälkeen maltilliset ehdokkaat Pete Buttigieg ja Amy Klobuchar luopuivat kisasta ja asettuivat tukemaan Bidenia. Myös moni muu nimekäs demokraatti on ilmaissut tukensa Bidenille viime päivinä. Demokraattien maltillisessa siivessä pelätään, että Sanders olisi liian vasemmistolainen ehdokas voittamaan Trumpia.

Supertiistain ovensuukyselyt osoittavat, että suuri osa viime hetkellä äänestyspäätöksen tehneistä äänesti juuri Bidenia, mikä kertoo hänen kampanjansa olevan nosteessa. Kuvaavaa on se, että Bidenin tulokset monissa osavaltioissa ovat ylittämässä arvostetun FiveThirtyEight-sivuston esivaaliennusteen lukemat. Esimerkiksi voittamassaan Massachusettsissa Biden oli vielä helmikuun lopussa gallupeissa vasta viidentenä.

Äänestyspaikat sulkeutuivat eri osavaltioissa yön mittaan Suomen aikaa. Viimeisenä äänestys päättyi Kaliforniassa aamukuudelta Suomen aikaa.

Esivaalikausi huipentuu heinäkuussa demokraattien puoluekokoukseen, jossa valitaan virallisesti puolueen presidenttiehdokas ensi syksyn vaaleihin.