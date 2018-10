Demokraattien presidenttipeli alkaa heti kongressivaalien jälkeen – Trumpin tulevat haastajat nousemassa pian esiin

Presidentti Donald Trumpin tulevan haastajan nimestä käydään jo kovaa vääntöä, vaikka seuraaviin presidentinvaaleihin on aikaa yli kaksi vuotta.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan demokraattien presidenttipeli alkaa täysillä heti, kun 6. marraskuuta pidettävät kongressivaalit ovat ohi. Vaaleissa nähdään, minkä tyyppiset teemat ja ehdokkaat purevat parhaiten puolueen tämänhetkiseen äänestäjäkuntaan.

Varmaa on vain se, että demokraattien tuleva presidenttiehdokas on nainen, arvioi Bloomberg. Naisehdokas voi tuoda puolueelle paljonkin ylimääräisiä ääniä, jos naisia tölvivän Trumpin annetaan jatkaa vastapuoleen ehdokkaana.

Gallupeissa demokraattien presidenttipörssin kärkiniminä keikkuu yhä kaksi miestä, entinen varapresidentti Joe Biden ja sosialistisenaattori Bernie Sanders. Sanders muistetaan vahvasta taistelustaan Hillary Clintonia vastaan demokraattien edellisissä vuoden 2016 esivaaleissa.

Molemmilla herroilla alkaa kuitenkin tulla ikä vastaan. Biden olisi presidenttikauden päättyessä 82 vuotta ja Sanders peräti 83. Donald Trump oli presidentiksi noustessaan Yhdysvaltain historian vanhin ensimmäisen kauden presidentti, mutta silti vain 70-vuotias.

Tätä ennätystä demokraatit tuskin yrittävät rikkoa, kun vaihtoehtojakin on.

Demokraattien todellinen presidenttikisa saatetaankin käydä kahden näkyvän naissenaattorin, Kamala Harrisin ja Elizabeth Warrenin välillä. Tätä asetelmaa on ennakoitu viime päivinä monissa Yhdysvaltain johtavissa viestimissä.

Mielipidekyselyillä ei ole tässä vaiheessa paljoakaan merkitystä, mutta esimerkiksi CNN:n viime sunnuntaina julkistaman mittauksen mukaan Harris ja Warren ovat demokraattien presidenttikisan kolmos- ja nelossijoilla, vanhojen dinosaurusten Bidenin ja Sandersin pitäessä kärkipaikkoja.

Erityisesti Kalifornian entisestä oikeusministeristä Kamala Harrisista, 53, on alkanut ilmestyä isoja henkilöjuttuja. Niiden mukaan intialais-jamaikalaiseen tutkijaperheeseen syntynyt Harris nousi presidenttispekulaatioiden kärkinimeksi ennen muuta viime viikkojen Kavanaugh-kohun seurauksena.

Harrisilla oli avainrooli senaatin oikeusasiain komiteassa, kun se grillasi presidentti Donald Trumpin korkeimman oikeuden tuomariksi nostamaa vanhoillista Brett Kavanaugh'ta.

Harrisin – entisen piirisyyttäjän – kyselytyyliä pidettiin jopa liian kovana, mutta juuri se hänet nosti julkisuuteen, ja juuri siksi häntä pidetään nyt Donald Trumpin potentiaalisimpana kaatajana.

Puolueen sisällä Harris on ollut tähän asti melko tuntematon ensimmäisen kauden senaattori. Samanlainen oli kuitenkin myös Barack Obama ennen kuin hän yhtäkkiä hyppäsi presidenttikisan kärkeen.

Juuri siksi Harrisia kutsutaankin nyt USA:n valtamediassa "naispuoliseksi Obamaksi". Lempinimeä selittää myös se, että Harris on kampanjoinut voimakkaasti rasismia vastaan – omaa taustaansa siinä taitavasti hyödyntäen.

Harrisin kovin haastaja, massachusettsilainen senaattori Elizabeth Warren, 69, on hänkin tuonut esille viime päivinä esille oman "6–10 sukupolven takaisen" intiaaniesivanhempansa, minkä hän on myös todistanut dna-testillä. Tämä on kuitenkin herättänyt lähinnä hilpeyttä ja jopa presidentti Trump on nimitellyt Warrenia twitterissä "Pocahontasiksi".