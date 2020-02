Demokraattien tv-väittelyssä nähtiin sukupolvien yhteentörmäys – Sanders ja Buttigieg kinasivat muun muassa puolueen yhtenäisyydestä

Yhdysvalloissa Iowan esivaalissa parhaiten menestyneet demokraattiehdokkaat Pete Buttigieg ja Bernie Sanders ovat kiistelleet tv-väittelyssä siitä, kuinka puolue pystyisi parhaiten päihittämään istuvan presidentin Donald Trumpin.

Manchesterissa New Hampshiren osavaltiossa järjestetty demokraattien presidenttiehdokkaaksi mielivien tv-väittely alkoi aamuyöllä kolmelta Suomen aikaa ja kesti kolmisen tuntia.

Puolueen aatteelliseen keskustaan sijoittuva Buttigieg puolustautui häntä vastaan esitettyihin syytöksiin kokemattomuudesta. Buttigieg kehotti amerikkalaisia valitsemaan ehdokkaan, joka jättäisi menneisyyteen kuuluvan politiikan taakseen. Tämä tulkittiin piikiksi puolueen vasenta laitaa edustavalle 78-vuotiaalle Sandersille.

Sanders puolestaan pyrki kuvaamaan 38-vuotiasta kilpakumppaniansa raharikkaiden ehdokkaana.

– Pete, minulla ei ole neljääkymmentä miljardööriä rahoittamassa kampanjaani, Sanders tölväisi.

Buttigieg syytti väittelyssä Sandersia kompromissihaluttomuudesta. Sanders vastasi, että hän ei ole koskaan väittänyt olevansa kykenemätön kompromisseihin sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat hänen kanssaan eri mieltä.

Demokraattien seuraava esivaali järjestetään tiistaina New Hamsphiressä. Esivaalikiertueen avanneista Iowan vaaleista tuli farssi, kun vaalituloksen valmistuminen venyi. Lopullinen tulos ei ole vieläkään selvillä, ja perjantaina demokraattinen puolue pidensi takarajaa, johon mennessä vaalikokouksen ehdokkaat voivat vaatia äänten uudelleentarkastamista tai laskemista uudelleen.

Biden aiempaa ärhäkämpi

Buttigieg joutui väittelyssä kilpakumppanien hiillostamaksi myös rotukysymyksistä. Buttigieg on Indianassa sijaitsevan South Bendin kaupungin ex-pormestari, ja häntä on syytetty liian lepsusta suhtautumisesta kaupungin mustiin asukkaisiin kohdistuvaan poliisiväkivaltaan.

Buttigieg väisteli väittelyssä toistuvasti asiaa koskevia kysymyksiä, ja muun muassa senaattori Elizabeth Warren ilmaisi, että Buttiegin vastaukset eivät tyydyttäneet.

Iowan esivaaleissa neljänneksi jäänyt Joe Biden haastoi puolestaan Bernie Sandersia ja syytti, että Sandersin ajama politiikka on liian radikaalia, jotta se voisi yhdistää amerikkalaisia. Biden muun muassa arvosteli Sandersin aloitetta terveydenhuollon uudistamisesta liian kalliiksi ja erimielisyyttä aiheuttavaksi.

Biden esiintyi väittelyssä aiempaa aggressiivisemmin ja painotti, että valloillaan olevat maailmanlaajuiset jännitteet vaativat kokeneen valtiomiehen, joka johdattaa kansakuntaa eteenpäin hankalista ajoista.

Ennen väittelyn alkua kerrottiin, että Bidenin kampanjaorganisaatioon on tehty muutoksia pettymyksen tuottaneiden Iowan esivaalien jälkeen. Ex-presidentti Barack Obaman neuvonantaja Anita Dunnin roolia kampanjaorganisaatiossa on kasvatettu. Dunn hioo vastaisuudessa kampanjastrategiaa ja vastaa budjetista ja henkilökunnasta, kertoo muun muassa CNN. Dunn on jo työskennellyt Bidenin neuvonantajana ja tehnyt toisinaan valmisteluja tämän väittelyitä varten.