Yhdysvalloissa kampanjointi demokraattien presidenttiehdokkuudesta sai uusia kierroksia, kun gallupeja johtava Joe Biden ja häntä haastava senaattori Bernie Sanders astuivat yleisön eteen ensimmäisessä televisioväittelyssä.

Avauspuheenvuoron saanut Sanders puhui tuttuun tapaansa radikaalin muutoksen tarpeesta vaatien muun muassa isoa terveydenhuoltouudistusta. Sandersilta tivattiin, johtaako hänen politiikkansa myös keskiluokan veronkorotuksiin. Sanders myönsi, että näin käy, mutta samalla terveydenhuollon kulut laskisivat merkittävästi, kun hoitoa siirrettäisiin julkisen sektorin vastuulle.

Sanders puolusti myös esitystään opintolainojen anteeksiantamisesta ja sanoi, että tämä tehtäisiin rikkaiden kustannuksella. Sanders on esittänyt, että opintovelat annettaisiin anteeksi ikäluokalle, johon finanssikriisi iski rajusti vuonna 2008.

Sandersin ja Bidenin on katsottu edustavan kandidaattien ideologisia ääripäitä, ja Biden on tunnettu maltillisemmasta linjastaan. Entinen varapresidentti sai heti tentin aluksi selittää, mitä hän tarkoittaa varakkaille vaalirahoittajille suunnatulla lausunnollaan, että rikkaita ei pidä demonisoida.

Biden sanoi tarkoittavansa, että keskiluokan kunnia pitää palauttaa. Väittelykumppaniensa sijaan hän ryhtyi heti haastamaan presidentti Donald Trumpia ja arvosteli tämän eriarvoisuutta lisäävää politiikkaa.

– Trump on asettanut meidät hirveään tilanteeseen. Meillä on valtavat tuloerot, Biden sanoi.

Trumpin haastajaksi haluavia on niin paljon, että demokraattien väittely on jaettu kahteen osaan, joista edellinen järjestettiin eilen. Molemmissa väittelyissä on 10 ehdokasta.

Iso ikähaitari näkyi

-

Bidenia kehotettiin luovuttamaan soihtu nuoremmille

Bidenille ilmaantui väittelyssä nopeasti haastaja, kun nuorta polvea edustava kandidaatti, kongressiedustaja Eric Swalwell kehotti 76-vuotiasta politiikan veteraania luovuttamaan soihdun nuoremmille ja noudattamaan näin omaa takavuosien neuvoaan.

– Pidän edelleen tuosta soihdusta kiinni, Biden näpäytti ja käänsi huomion omiin tavoitteisiinsa, joilla pyritään kohentamaan nuorten asemaa muun muassa koulutusmahdollisuuksia lisäämällä.

Kaksikon yhteenotto sai aikaan ison älämölön, joka korosti demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevien isoa ikähaitaria. Bidenin rinnalla vanhempaan sarjaan kuuluva Sanders, 77, vaati väkisin puheenvuoron itselleen ja tähdensi, ettei kisasta pidä tehdä sukupolvikysymystä. Hänen mukaansa kyse on ennemmin siitä, kenellä on riittävästi rohkeutta ja vaikutusvaltaa muuttaa Yhdysvaltojen suuntaa.

Televisioväittely on ehdokkaille ensimmäinen tilaisuus esiintyä koko kansalle, ja tuntemattomille kandidaateille se tarjoaa elintärkeän tilaisuuden lyödä itseä läpi suuren yleisön tietoisuuteen.

Demokraateilla on kuitenkin edessään pitkä taival, sillä osavaltiokohtaiset esivaalit käynnistyvät vasta ensi vuoden helmikuussa ja presidentinvaaleihin on vielä matkaa reilusti yli vuosi.

Viimeaikaisissa mielipidekyselyissä Biden on yltänyt reilun 30 prosentin kannatukseen, kun Sanders pitää kakkossijaa keskimäärin 17 prosentin kannatuksella. Asetelmat ehtivät hyvin muuttua mataratonkampanjoinnin aikana.