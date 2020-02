Diamond Princess -aluksella jumissa olevat britit hermostuivat maan hallinnolle ja vaativat evakuointia alukselta

Japanin Jokohamassa koronaviruksen vuoksi eristyksissä olevan Diamond Princess -aluksen brittimatkustajat vaativat Britanniaa evakuoimaan kansalaisensa, kertoi sunnuntaina muun muassa brittilehti Telegraph.

Aluksella on 78 brittiä. Yksi aluksen brittimatkustajista David Abel julkaisi sunnuntaina videon, jossa hän julisti, ettei ole koskaan tuntenut oloaan "yhtä vähän rakastetuksi" kotimaansa taholta kuin nyt.

– Ettekö halua englantilaisia takaisin kotiin? Olen aina ollut ylpeä britti, mutta nyt tämä on enemmän kuin vitsi, hän sanoi Facebook-sivullaan julkaisemassaan videossa.

– Tunnen oloni unohdetuksi, minusta tuntuu, että ette todella välitä meistä ettekä halua meitä takaisin kotiin.

Myös aluksen toinen brittimatkustaja Alan Steele julkaisi videon, jossa kertoi, että eristys on riski matkustajien mielenterveydelle.

Britannian ulkoministeriön edustajan mukaan Britannia käy keskusteluita Japanin kanssa ja "pyrkii varmistamaan kansalaistensa hyvinvoinnin".

Brittimatkustajien turhautuminen on kasvanut, kun yhä useammat maat ovat evakuoineet kansalaisiaan laivalta.

Yhdysvallat aloitti sunnuntaina kansalaistensa evakuoinnin alukselta. Sunnuntaina myös Kanada ja Hongkong kertoivat aikovansa järjestää kansalaisilleen mahdollisuuden palata kotimaahan.

Aluksella kerrottiin sunnuntaina uusista koronavirustartunnoista. Laivalla on testattu yli 1 200 ihmistä, joista 355 on saanut tartunnan. Yli 70:llä sairastuneista ei ollut oireita.

Risteilyaluksesta on tullut suurin koronavirustartuntojen keskittymä Kiinan ulkopuolella.

Taiwan vahvisti ensimmäisen kuolonuhrin

Samalla Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrä nousee, ja uhreja on kertynyt jo 1 665.

Koko maassa on todettu yli 2 000 uutta tartuntaa. Viranomaisten mukaan Kiinassa on sairastunut ainakin 68 500 ihmistä. Maailmanlaajuisesti tartuntoja on ilmoitettu yli 69 000.

Taiwan vahvisti sunnuntaina ensimmäisen koronaviruskuolemansa. Taksinkuljettana työskennelleen miehen epäillään saaneen taudin joltain matkustajaltaan. Hän oli kuljettanut kyydissään muun muassa Kiinassa olleita matkustajia.

Taiwanin myötä koronavirukseen kuolleiden määrä Kiinan ulkopuolella on noussut viiteen.

Neljä muuta kuolemantapausta ovat sattuneet Ranskassa, Japanissa, Filippiineillä ja Hongkongissa.