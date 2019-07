Diplomaattinen kriisi Hormuzinsalmella kiihtyy – "Emme etsi sotilaallisia vaihtoehtoja, etsimme diplomaattisia ratkaisuja"

Useat maat ovat tuominneet Hormuzinsalmen perjantaiset tapahtumat ja vaativat, että Iranin haltuun ottama tankkeri saisi jatkaa matkaansa vapaasti. Iran otti haltuunsa Britannian lipun alla seilanneen ruotsalaisvarustamon Stena Impero -aluksen.

Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt kertoo Twitterissä brittitankkerin kiinnioton osoittavan, että Iran on valitsemassa vaarallisen polun. Hän on aiemmin varoittanut vakavista seurauksista, jos tapahtunutta ei ratkaista pian.

Dagens Nyheterin mukaan Hunt on keskustellut aiheesta Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon kanssa ja aikoo olla yhteyksissä myös Iranin ulkoministeriin Mohammad Javad Zarifiin.

– Emme etsi sotilaallisia vaihtoehtoja, etsimme diplomaattisia ratkaisuja. Mutta olemme tehneet hyvin selväksi, että tämä täytyy ratkaista. Jos merenkulun turvallisuus on rajoitettuna, on Iran suurin häviäjä. On heidän etujensa mukaista, että tämä saadaan selvitettyä mahdollisimman pian, Hunt kertoi Dagens Nyheterin mukaan.

Saudi-Arabia päästää yhdysvaltalaisjoukkoja maahan

Saudi-Arabia ilmoitti päästävänsä yhdysvaltalaisia joukkoja maahan. Puolustusministeriön tiedottajan mukaan maat pyrkivät yhteistyössä turvaamaan alueen vakautta.

Saudi-Arabia ei ole isännöinyt amerikkalaisjoukkoja sitten vuoden 2003, jolloin Yhdysvallat veti joukkoja Irakista. Yhdysvaltalaisten läsnäolo Saudi-Arabiassa kesti 12 vuotta ja alkoi Persianlahden sodasta vuonna 1991, kun Irak hyökkäsi Kuwaitiin.

Yhdysvaltain armeija kertoi myös, että heillä on ilma-aluksia partioimassa Hormuzinsalmella.

Yhdysvallat jätti vuonna 2015 tehdyn Iranin ydinsopimuksen noin vuosi sitten. Tämän jälkeen maa alkoi asettaa pakotteita Irania vastaan.

Iran on useaan otteeseen uhannut sulkea Hormuzinsalmen, jos sitä vastaan hyökätään.

Ei yhteyttä miehistöön

Ruotsalainen Stena Bulk -varustamo ei ollut vielä lauantai-iltapäivänä saanut yhteyttä Hormuzinsalmella Iranin haltuun ottaman aluksen miehistöön, yhtiön toimitusjohtaja Erik Hånell kertoi STT:lle lauantaina. Varustamo kertoi perjantaina tiedotteessaan menettäneensä yhteyden alukseen klo 18 Suomen aikaa.

Hånell kertoo, että yhtiön saamien tietojen mukaan miehistö oli yhä aluksessa ja hyvässä kunnossa. Iranin Hormozganin maakunnan satama- ja merenkulkuviranomaisen edustaja Allahmorad Afifipour kertoi Fars-uutistoimistolle, että kaikki 23 miehistön jäsentä ovat aluksella tutkinnan ajan. Stena Bulkin tiedotteessa kerrottiin, että miehistön jäsenet ovat Intian, Venäjän, Latvian ja Filippiinien kansalaisia.

Yhtiön tavoitteena on saada tilanteeseen mahdollisimman nopeasti ratkaisu ja että aluksen miehistö on turvassa. Toimitusjohtajan mukaan varustamo tekee yhteistyötä tapaukseen liittyvien valtioiden viranomaisten kanssa.

Tieto Stena Imperon haltuunotosta tuli vain pari tuntia sen jälkeen, kun Gibraltarin tuomioistuin oli ilmoittanut jatkavansa heinäkuun alussa pysäytetyn Grace One -tankkerin kiinniottoaikaa 30 päivällä.

Iranilaistankkeri pysäytettiin heinäkuun alussa. Iran on tuominnut pysäyttämisen ja pitää sitä laittomana.

Britannian ulkoministeri painotti Twitterissä, että Syyriaa kohti matkalla olleen Grace 1 -öljytankkerin kiinniotto Gibraltarilla oli laillinen.