Donald Trump hyvästeli pikkuveljensä – "Hän oli paras ystäväni"

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin nuorempi veli Robert Trump kuoli New Yorkissa lauantai-iltana paikallista aikaa. Presidentti Trump kertoi pikkuveljensä kuolemasta Valkoisen talon julkaisemassa lausunnossa.

– Hän ei ollut vain veljeni, hän oli paras ystäväni, lausunnossa lukee.

– Hänen muistonsa elää sydämessäni ikuisesti. Robert, rakastan sinua. Lepää rauhassa.

Valkoisen talon julkaisema lausunto oli CNN:n mukaan Trumpin itsensä sanelema.

Yhdysvaltalaismediassa on aiemmin kerrottu 71-vuotiaan Robert Trumpin olevan vakavasti sairas. Donald Trump kertoi perjantaina toimittajille, että pikkuveljellä ei juuri nyt mene hyvin, mutta ei avannut asiaa enempää. Presidentti Trump oli vieraillut veljensä luona sairaalassa perjantaina noin 45 minuutin ajan.

Hautajaissuunnitelmista ei ole kerrottu julkisuuteen.

Isoveljensä vankka tukija

Robert Trump syntyi vuonna 1948 nuorimpana perheen viidestä sisaruksesta. Urallaan hän toimi Trump Organization -konsernin varatoimitusjohtajana.

Vaikka Robert Trump oli huomattavasti isoveljeään vähemmän tunnettu, hän oli pitkään keskeinen osa perheen kiinteistöalan yritystä ja erittäin uskollinen isoveljelleen. Mediatietojen mukaan Robert Trump tuki veljensä vuoden 2016 vaalikampanjaa ja järjesti esimerkiksi republikaanien varainkeruutilaisuuksia.

Robert Trump pyrki saamaan oikeuden määräyksen estääkseen sukulaisensa Mary Trumpin kirjoittaman kirjan julkaisemisen mutta epäonnistui. Kirja on nimeltään Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man, vapaasti suomennettuna Liikaa eikä koskaan tarpeeksi: kuinka perheeni loi maailman vaarallisimman miehen.

Kirja kuvaa Donald Trumpia toksisen perheen tuotteena, ja Robert Trump kutsui teosta häväistykseksi.

Donald Trumpin tytär ja neuvonantaja Ivanka Trump kirjoitti Twitterissä sedälleen.

– Robert-setä, rakastamme sinua. Olet aina sydämissämme ja rukouksissamme..

---

Juttua on korjattu klo 8.40. Robert Trump oli kuollessaan 71-vuotias, ei 72.