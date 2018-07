Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapui torstaina iltapäivällä Britanniaan suoraan Brysselissä pidetystä Naton huippukokouksesta.

Kyseessä on Trumpin presidenttikauden ensimmäinen vierailu maahan. Vierailun aikana Trump käy keskusteluja pääministeri Theresa Mayn kanssa ja tapaa lisäksi myös kuningatar Elisabetin. Tapaaminen kuningattaren kanssa on perjantaina.

Britanniassa Trumpin saapumista odotettiin ristiriitaisissa tunnelmissa. Vierailu alkoi valmiiksi kireissä merkeissä, kun Trump kritisoi julkisesti Britannian hallituksen uutta brexit-suunnitelmaa, joka Trumpin mukaan ei välttämättä ole Britannian EU-eron puolesta äänestäneiden brittien tahdon mukainen.

Trumpin vierailuun on suhtautunut erityisen kylmäkiskoisesti Guardian-sanomalehti, jonka mukaan Trump ei ole tervetullut Britanniaan.

Lontoossa poliiseja kuin vuoden 2011 mellakoissa

Lehti myös kritisoi kovin sanankääntein pääministeri Mayta tapaamisen järjestämisestä.

– Theresa May on pettänyt maansa kutsumalla vihamielisen Yhdysvaltain presidentin tarpeettomalle vierailulle. Trump on ainutlaatuinen egoistisessa epäkunnioituksessaan kansainvälistä järjestystä kohtaan ja peittelemättömässä pahantahtoisuudessaan pitkäaikaisia liittolaisia kohtaan, lehti suomii tapaamista.

Lontoossa ollaan järjestämässä suurta Trumpin vastaista mielenosoitusta perjantaille. Matkan varrella on odotettavissa myös muita protesteja. Lontooseen ollaan tapaamista varten mobilisoimassa suurin määrä poliiseja sitten vuoden 2011 mellakoiden, kertoi Guardian maanantaina.

Britannian jälkeen Trump matkaa sunnuntaina Suomeen Helsingissä pidettävään tapaamiseen Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Putin ja Trump tapaavat maanantaina 16. heinäkuuta.