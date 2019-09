Dorian-hurrikaanin uhriluku Bahamasaarilla nousi seitsemään – kuolonuhrien määrän odotetaan kasvavan

Hurrikaani Dorianin aiheuttamien vahvistettujen kuolonuhrien lukumäärä on noussut seitsemään, kertoo Bahamasaarten pääministeri. Aiemmin on kerrottu viidestä kuolleesta.

Pääministeri Hubert Minnisin mukaan uhrit kuolivat Abacon saarilla. Loukkaantuneita on pääministerin mukaan ainakin 25.

– Odotamme, että kuolonuhrien määrä kasvaa – tämä on vain alustavaa tietoa, Minnis sanoi.

Pääministeri kertoi, että Abacolla lähellä Treasure Caytä yksi kylä on joutunut eristyksiin muista, ja ainakin 30 ihmistä on jumissa siellä. Minnisin mukaan ihmisten on nähty heiluttavan keltaisia lippuja ja lakanoita kiinnittääkseen pelastajien huomion.

– Kiireellinen tehtävämme on toimittaa sinne ruokaa, vettä, suojaa ja turvaa, Minnis sanoi.

Pääministeri kuvaili Doriania "suurimmaksi kansalliseksi kriisiksi maan historiassa."

– Osa Abacosta on tuhoutunut täysin. Siellä on vakavia tulvia, vakavia vaurioita koteihin, yrityksiin, muihin rakennuksiin ja infrastruktuuriin, Minnis sanoi.

– Bahaman asukkaat ovat joutuneet kokemaan kauhuntäyteisiä tunteja ja päiviä, pelkäämään henkiensä ja läheistensä henkien puolesta.

Tuho alkaa paljastua

Kun Dorian on edennyt poispäin Bahamasaarilta, on todellisuus sen jälkeensä jättämästä tuhosta alkanut selvitä. Ilmakuvissa pahiten kärsineiltä saarilta näkyi satoja taloja, jotka olivat vailla kattoa. Kuvissa näkyi myös ylösalaisin kääntyneitä autoja, laajoja tulvia ja veden mukanaan kuljettamaa romua. Monet ihmiset jäivät jumiin koteihinsa.

– Meillä meni ihan hyvin, kunnes vesi alkoi nousta ja kodinkoneet, kuten pesukone, menivät ympäri taloa, kertoi Freeportissa Grand Bahaman saarella asuva ravustaja Howard Armstrong CNN:lle.

– Vaimoparkani sai hypotermian. Hän seisoi keittiön kaappien päällä kunnes ne hajosivat. Pysyin hänen luonaan, mutta hän hukkui.

Yhdysvaltain rannikkovartiosto kertoi CNN:lle pelastaneensa 47 ihmistä eri puolilla Bahamaa, monet heistä olivat sairaalahoidon tarpeessa. Rannikkovartioston mukaan pelastustoimia hidastaa se, että yhteen helikopteriin tai lentokoneeseen mahtuu vain 3–5 ihmistä kerralla. Bahaman pääkaupungin Nassaun sairaala alkaa myös olla kapasiteettinsa ylärajoilla.

Pelastustoimia on vaikeuttanut myös se, että pahoja tuhoja kärsineen Grand Bahaman saaren kansainvälisen lentokentän kiitotiet ovat veden vallassa.

Avustustarvikkeiden toimittaminen Bahamalle on jo käynnissä, ja muun muassa viihdejätti Disney ja risteily-yhtiö Royal Caribbean ilmoittivat kumpikin lahjoittavansa miljoona dollaria Bahamasaarten pelastustöihin.

Trump: Olkaa varuillanne

Kakkoskategorian hurrikaaniksi tiistaina vaimentunut Dorian etenee hitaasti pitkin Yhdysvaltain kaakkoisrannikkoa. Etelä-Carolinassa jo lähes 250 000 ihmistä on paennut kodeistaan rannikkoalueilla, joille on annettu evakuointimääräys. Useat osavaltiot kaakkoisrannikolla ovat julistaneet hätätilan, viimeksi tiistai-iltana Pohjois-Carolina.

Pahimmat pelot Yhdysvalloissa eivät kuitenkaan näytä toteutuvan, sillä Dorian ei välttämättä rantaudu maahan ollenkaan vaan etenee merellä jonkin matkan päässä Yhdysvaltain rannikosta. Hurrikaanin vaikutukset tuntuvat silti myös kaukana sen keskuksesta.

– Yhdysvalloilla saattaa olla vähän hyvää tuuria hurrikaani Dorianin kohdalla, mutta pyydän, että pysytte varuillanne. Kun se etenee rannikkoa pitkin, paljon hyvin pahoja ja odottamattomia asioita voi tapahtua! tviittasi presidentti Donald Trump.

– Toisaalta Bahamasaaret ovat kokeneet hävitystä.

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus NHC:n mukaan myrskyn odotetaan kääntyvän kohti pohjoista keskiviikkoaamuna ja siitä kohti pohjoiskoillista torstaiaamuna.

– Tällä reitillä hurrikaani Dorianin keskus tulee vaarallisen lähelle Floridan itärannikkoa ja Georgian rannikkoa, NHC sanoi lausunnossaan.

Dorianin odotetaan pysyvän voimakkaana myrskynä vielä muutaman päivän ajan.