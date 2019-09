Dorian laantui ykköskategorian myrskyksi Yhdysvaltain itärannikolla – Bahamalla ainakin 30 kuollutta, 70 000 ihmistä välittömän avun tarpeessa

Trooppinen hirmumyrsky Dorian on heikentynyt ykköskategorian myrskyksi, Yhdysvaltain meteorologit kertoivat perjantaina. Dorian on saavuttanut Pohjois-Carolinan osavaltion rannikon ja puhaltaa myrskytuulia, joiden nopeus on lähes 40 metriä sekunnissa.

Pohjois-Carolinassa on valmistauduttu "pitkään yöhön" myrskytuulen ja rankkasateen vuoksi. Sadetta ennustetaan 150 millimetristä jopa 300 millimetriin, ja myrskytulvat voivat nostaa vedenpintaa yli kaksi metriä normaalin tason yläpuolelle.

– Tiedämme, että edessä on pitkä yö ja odotamme kiihkeästi, että näemme taas auringonpaisteen aamulla, Pohjois-Carolinan kuvernööri Roy Cooper sanoi uutiskanava CNN:lle torstai-iltana.

Itärannikolla on ollut pieniä tornadoja, tulvia ja laajoja sähkökatkoja. Viranomaisten mukaan Georgian sekä Pohjois- ja Etelä-Carolinan osavaltioissa yli 240 000 asukasta on ollut ilman sähköä. Valtaosa katkoista on Etelä-Carolinassa. New York Timesin mukaan noin 360 000 Etelä-Carolinan asukasta on evakuoitu kodeistaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi Twitterissä keskustelleensa hurrikaanista puhelimessa Etelä-Carolinan ja Pohjois-Carolinan kuvernöörien kanssa ja kertoneensa olevansa valmis auttamaan.

Floridassa Dorian on viranomaisten mukaan vaatinut ainakin kuusi kuolonuhria, vaikka osavaltio pääosin välttyi myrskyltä. Kuolemantapaukset sattuivat ihmisten valmistautuessa hurrikaanin tuloon tai evakuointien aikana, kertovat yhdysvaltalaiset viestimet.

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus NHC kertoi perjantaina, että tulevina päivinä hurrikaani heikentyy hitaasti. NHC:n mukaan Dorian pysyy kuitenkin vielä voimakkaana, kun hurrikaanin keskus liikkuu lähellä Pohjois-Carolinan rannikkoa. Dorian etenee noin 25 kilometrin tuntivauhdilla.

Bahaman kuolonuhrien määrä noussee vielä

Aiemmin Bahamasaarilla hurrikaani teki katastrofaalista jälkeä. Myrsky iski saarille sunnuntaina viitoskategorian hurrikaanina, mikä on myrskyasteikon korkein kategoria.

Satoja tai jopa tuhansia ihmisiä on yhä kateissa Dorianin jäljiltä Bahamasaarilla, kertovat viranomaiset CNN:n mukaan. Kuolleiden määrä on noussut kolmeenkymmeneen. Viranomaiset varoittavat, että lopullinen uhriluku on varmasti huomattavasti korkeampi.

Tuhannet ovat menettäneet hurrikaanin takia kotinsa. YK:n mukaan 70 000 ihmistä on välittömän avun tarpeessa.

Uutiskuvissa näkyy, kuinka hurrikaani on pannut kokonaisia asuinalueita päreiksi. Bahaman terveysministeri Duane Sands kertoi, että ruumispusseja, hautausurakoitsijoita ja kylmiöitä lähetetään Abaco-saarille ja muille tuhoista kärsineille alueille.

Yhdysvaltojen rannikkovartiosto on kertonut pelastaneensa torstaina 201 asukasta alueelta. Pelastusoperaatiot ovat keskittyneet Bahaman pohjoisille saarille.

Floridan Palm Beachista lähti torstaina paikallista aikaa risteilyalus kohti Freeportin kaupunkia Bahamasaarilla. Se kuljettaa ruokaa, vettä ja muita tarvikkeita sekä vapaaehtoisia ja avustustyöntekijöitä Bahamalle. Laiva palaa Yhdysvaltoihin lauantaina, ja sen kyydissä on mahdollista evakuoitua Floridaan ilmaiseksi.

Yhdysvaltalaiset ja brittiläiset helikopterit osallistuvat myös avustustöihin. Maailman ruokaohjelma WFP on varannut kahdeksan tonnia valmisaterioita vietäväksi Bahamalle.