Dresdenin kuuluisassa Vihreä holvi -aarrekammiossa kävi varkaita, museon mukaan varastetut jalokivikorut mittaamattoman arvokkaita

Röyhkeät varkaat veivät maanantaina mukanaan ainakin kolme 1700-luvulta peräisin olevaa jalokivikorua Saksassa. Korut olivat esillä Dresdenin linnassa sijaitsevassa kuuluisassa Vihreän holvin (Grünes Gewölbe) aarrekammiossa ja museossa.

Museon johtajan Marion Ackermannin mukaan varkaiden mukaan lähteneiden esineiden kulttuurihistoriallinen arvo on mittaamaton. Muun muassa timantein koristeltujen korujen rahallista arvoa hän ei halunnut tarkasti arvioida. Hänen mukaansa koruja on mahdotonta myydä sellaisenaan eteenpäin.

Varkaat tunkeutuivat aarrekammioon aikaisin aamulla. Sitä ennen lähistöllä oli sytytetty tuleen sähkökaappi, mahdollisesti tarkoituksena katkaista sähkövirta museosta.

Poliisin mukaan ainakin kaksi varasta tallentui valvontakameraan, kun he tukeutuivat sisään kalteroidusta ikkunasta. Varkaudessa saattoi olla myös enemmän osallisia. Ketään ei ole toistaiseksi otettu kiinni.

Vihreän holvin aarteiden kokoelmaa on kuvattu yhdeksi Euroopan merkittävimmistä. Museon kuuluisimpiin esineisiin kuuluva vihreä timantti on tällä hetkellä näytteillä Metropolitan-taidemuseossa New Yorkissa.

Vihreän holvin aarrekammion rakennutti Saksin vaaliruhtinas August Väkevä 1700-luvulla.

Lähteet: Deutsche Welle, Bild, Zeit, AFP