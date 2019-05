Dubaihin tulossa maailman suurin aurinkolämpövoimala – energian talteenotto onnistuu ilman kalliita ja saastuttavia akkuja

Persianlahden öljyntuottajamaita ei ole totuttu näkemään uusiutuvan energian esitaistelijoina.

Nyt Arabiemiirikuntien liiton Dubaihin ollaan kuitenkin rakentamassa hyvin edistyksellistä aurinkovoimalaa, josta tulee omassa lajissaan maailman suurin.

Kyse on niin sanotusta aurinkolämpövoimalasta, jollaisia on jo esimerkiksi Kalifornian jo Israelin aavikkoalueilla.

Dubain voimalasta on vain tulossa paljon suurempi kuin missään muualla, minkä lisäksi energian talteenotto on viety hyvin pitkälle: päivällä paistanutta aurinkosähköä voidaan käyttää maksimissaan 15 tunnin päästä siitä, kun auringonpaiste on loppunut.

Energian talteenotossa ei käytetä saastuttavia akkuja, vaan auringon energia tallentuu välittäjäaineeseen – sulatettavaan suolaan – jolla tuotetaan vesihöyryä turbiinien pyörittämiseen.

Energian talteenotto on näin huomattavasti ekologisempaa, ja kustannukset jäävät murto-osaan akkuteknologiasta.

Uusi voimala tulee Dubaissa jo olemassa olevan aurinkopuiston osaksi. Kyse on puiston nelosvaiheesta, joka kasvattaa puiston sähköntuontantotehoa 950 megawattia eli vähän enemmän kuin mitä yksi Olkiluodon ydinvoimalan käytössä oleva reaktori tuottaa.

950 megawatista 700 megawattia tulee uudesta edistyksellisestä aurinkolämpövoimalasta ja loput 250 megawattia sen yhteyteen rakennettavasta perinteisestä aurinkovoimalasta.

Näiden merkittävin ero on siinä, että päinvastoin kuin perinteisessä aurinkovoimalassa, aurinkolämpövoimalassa ei ole lainkaan aurinkopaneeleja. Käytössä on sen sijaan kymmeniätuhansia peilejä, jotka heijastavat auringon säteet haluttuun pisteeseen.

Näin pisteeseen sijoitettu välittäjäaine saadaan hehkuvan kuumaksi, jonka jälkeen sitä voidaan annostella sähkön tuotantoon sillä tahdilla, mitä kulloinkin tarvitaan.

Näin tuotettua aurinkoenergiaa kutsutaan keskittäväksi aurinkovoimaksi eli CSP:ksi, joka voisi joidenkin arvioiden mukaan ratkaista jopa neljäsosan koko maailman energiantarpeesta.

Dubain CSP-voimalan keskelle tuleva 260-metrinen torni tulee näkymään kilometrien päähän. Puiston peilit suuntaavat auringon säteet tornin huipulle, jolloin se muuttuu äärimmäisen kirkkaana loistavaksi ”pikkuauringoksi”.

Vastaavat tulipallot loistavat myös amerikkalaisten ja israelilaisten CSP-voimaloiden yllä Mojaven ja Negevin autiomaissa. Espanjan CSP-voimalat sen sijaan on toteutettu niin sanottuna parabolisena kouruna, jolloin maisemaa hallitsevaa valotornia ei tarvita.

Dubain hanke toteutetaan pitkälti kiinalaisrahalla, mutta päärakennuttaja on saudiarabialainen Acwa Power, jolla on jo kokemusta Marokon vastaavan projektin toteuttamisesta.

Marokon Ouarzazatessa hehkuu arabimaiden ensimmäinen CSP-voimala, joka oli valmistuessaan maailman suurin 580 megawatin tehollaan.

Hankkeen noin 9 miljardin dollarin kustannukset hoidettiin Maailmanpankin, Euroopan investointipankin, Saksan valtiollisen KFW-pankin, Afrikan kehityspankin ja Euroopan komission myöntämillä lainoilla.

Nyt marokkolaisten hanke jää aivan jalkoihin, sillä Dubain ensi vuonna valmistuvan 700 megawatin voimalan pitäisi levittäytyä vuoteen 2030 mennessä peräti 5000 megawatin CSP-puistoksi. Koko hankkeen kustannusarvio on tällä hetkellä 12 miljardia euroa.