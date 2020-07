Duda valittu jatkokaudelle Puolan presidenttinä, kertoo kansainvälinen media

Puolan presidentti Andrzej Duda on valittu jatkokaudelle, kertoivat aamulla esimerkiksi BBC ja uutistoimisto AP. Puolassa äänestettiin presidentistä eilen sunnuntaina.

Duda on saanut lasketuista äänistä noin 51,2 prosenttia. Mediatietojen mukaan Puolan keskusvaalilautakunta ilmoitti maanantaina aamulla, että vielä laskematta olevat äänet eivät muuta vaalin nyt julkistettua lopputulosta.

Konservatiivista Laki ja oikeus -puoluetta edustava Duda ehti jo julistautua vaalien voittajaksi.

Istuvan presidentin vastaehdokas sunnuntain vaaleissa oli oppositiopuolue Kansalaisfoorumin Rafal Trzaskowski.

Äänestysprosentti nousi korkeaksi, noin 69:ään.

Erittäin tasaväkinen vaali

Puolan presidentinvaalista tuli juuri niin jännittävä kuin ennalta ennustettiin. Varhain maanantaiaamuna päivittyneen ovensuukyselyn mukaan istuva presidentti Duda oli niukasti päihittämässä haastajansa Trzaskowskin.

Trzaskowski ei vielä aamulla myöntänyt vaalitappioita, vaan uskoi kirivänsä äänissä Dudan ohi.

– Tulos on liian tasaväkinen, jotta voittajaa voitaisiin vielä julistaa, presidentin haastaja sanoi.

BBC:n mukaan Trzaskowski myös varoitti, että nämä vaalit ovat viimeinen mahdollisuus kääntää Puola pois kehityksestä epädemokraattiseen suuntaan.

Ero pieni tai vielä pienempi

Maanantaiaamuna uutisoitiin, että vaalin virallisten tulosten odotetaan valmistuvan tiukan tilanteen vuoksi aikaisintaan maanantaina iltapäivällä.

Asiantuntijat varoittivat vaalin tuloksen voivan olla lopulta niin tiukka, että se voi johtaa laillisiin haasteisiin ja mielenosoituksiin.

Äänestysprosentti kipusi Puolan presidentinvaalien korkeimmaksi 25 vuoteen. Vilkkaan äänestämisen uskottiin ennakolta suosivan haastaja Trzaskowskia.

Duda tavoitteli ääniä etenkin äärioikealta ja uskonnollisista piireistä

Laki ja oikeus -puoluetta (PiS) edustava Duda hyökkäsi vaalikampanjassaan muun muassa seksuaalivähemmistöjä vastaan. Näiden vähemmistöjen oikeuksien edistäminen on hänen mukaansa "ideologia", joka on tuhoisampi kuin kommunismi.

Dudan katsottiin puheillaan tavoitelleen äänestäjiä erityisesti äärioikealta ja Puolan uskonnollisista piireistä.

Laki ja oikeus -puoluetta on arvosteltu toistuvasti Puolan oikeuslaitoksen itsenäisyyden rapauttamisesta. Puolue on tehnyt viime vuosina lakimuutoksia, joilla on esimerkiksi pyritty lisäämään hallituksen nimeämien henkilöiden valtaa korkeimmassa oikeudessa. Puolalaiset tuomarit ovat vastustaneet muutoksia ja sanoneet niiden politisoivan oikeuslaitoksen.

Myös Euroopan unioni on ollut huolissaan Puolan oikeusvaltiokehityksestä ja ärähtänyt Puolalle asiasta toistuvasti.

Trzaskowski lupasi korjata välit EU:hun

Dudan haastaja, oppositiopuolue Kansalaisfoorumin ehdokas Trzaskowski puolestaan lupasi korjata Puolan välit Euroopan unionin kanssa ja pysäyttää epädemokraattiset uudistukset.

Pormestarina toimiessaan Trzaskowski on asettunut tukemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Hän on Puolan historian ensimmäinen pormestari, joka osallistui Varsovan pride-kulkueeseen ja piti siellä puheen.

Trzaskowski myös lupasi tehdä muutoksia medialakiin, jotta sitä ei voitaisi enää käyttää hallituksen propagandan levittämiseen.