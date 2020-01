Duuman odotetaan hyväksyvän yllätysnimi Mishustinin pääministeriyden

Venäjän pääministeriehdokas Mihail Mishustin esittäytyy tänään parlamentin alahuoneelle duumalle. Duuman odotetaan hyväksyvän yllätysehdokkaan nimityksen.

Presidentti Vladimir Putin ehdotti eilen 53-vuotiasta verohallinnon johtajaa Mishustinia pääministeriksi. Sitä ennen oli tullut tieto pääministeri Dmitri Medvedevin hallituksen erosta.

Mishustinilla on viikko aikaa ilmoittaa hallituksen kokoonpanosta. Uutistoimisto Tassin mukaan hän on aamulla kertonut valtapuolue Yhtenäisen Venäjän edustajille, että muutoksia on luvassa.