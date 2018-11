EU-johtajat kutsutaan ylimääräiseen brexit-huippukokoukseen vielä marraskuussa

EU-johtajat kutsutaan ylimääräiseen huippukokoukseen käsittelemään brexit-sopimusta 25. marraskuuta, jos mitään kummallista ei tapahdu, kertoo Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk.

EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier luovutti lähes 600-sivuisen erosopimuksen Tuskille aamun tiedotustilaisuudessa.

Britannian hallitus hyväksyi erosopimuksen osaltaan eilen illalla.

EU-maat perkaavat sopimusta nyt kukin tahoillaan. Suurlähettiläät 27 maasta tapaavat viikon loppuun mennessä.

– Toivon, että kommentteja ei ole liiaksi, Tusk sanoi.

Suurlähettiläät keskustelevat myös mandaatista, joka komissiolle annetaan tulevan suhteen julistuksen neuvottelemiseen. Komission tavoitteena on sopia julistuksesta tiistaihin mennessä.

– Sitä seuraavan 48 tunnin aikana jäsenmailla on aikaa arvioida sitä (tulevaisuusjulistusta), Tusk selitti.

EU-maiden korkeat virkamiehet sherpat viimeistelevät työn ensi viikon torstaina, jotta kaikki on valmista sunnuntain huippukokousta varten.

Virallinen ratifiointi vaatii sekä EU-parlamentin että Britannian parlamentin hyväksynnän.

Britanniassa erosopimuksen pureskelu jatkuu tänään maan parlamentissa, jossa pääministeri Theresa May antaa siitä lausunnon.

Britanniassa kovaa kritiikkiä

Britanniassa brexit-sopimusluonnoksen arvostelu on jatkunut kiivaana. Skotlannin alueparlamentin pääministeri Nicola Sturgeon sanoi suoraan televisiossa, ettei usko pääministeri Theresa Mayn olevan enää vallassa, kun Britannia jättää EU:n maaliskuun lopussa.

– Uskon, että hänen kielenkäytöstään hallituksen yhteisestä päätöksestä, joka ei ollut yksimielinen päätös, voi jo päätellä jotain. En ymmärrä, miten hän saisi tämän sopimuksen läpi alahuoneessa, Sturgeon sanoi BBC:n mukaan.

Kiivaana brexitin kannattajana tunnettu konservatiivien John Redwood antoi hänkin täyslaidallisen Twitterissä.

– Tämä ei ole mikään sopimus. Tämä on yhteisymmärrys vetäytymisestä, jolla meidät sidotaan ja pannaan maksamaan. Rahojen vastineeksi emme saa mitään. Se sitoo meidät tulliliittoon ja yhteismarkkinoihin, jotka olemme sopineet jättävämme, eikä mikään takaa, että pääsemme joskus irti, Redwood tykitti.

Toinen konservatiivien kiivas brexitin kannattaja Daniel Hannan puolestaan sanoi Sun-lehdessä sopimuksen olevan "kiirastuli" joka on jopa EU:hun jäämistä huonompi vaihtoehto.

– Bryssel on tehnyt tämän erittäin selväksi: mikään ei muutu, paitsi se, että Britannia menettää komissaarinsa, euroedustajansa ja äänivaltansa komissiossa. Ei kai kukaan, kannattipa sitten lähtemistä tai jäämistä, voi hyväksyä tällaista sopimusta.

– Meillä on kuitenkin vielä aikaa korjata asemaamme. Sen jälkeen kun tästä tulee sopimus, se on sitova. Niiden kansanedustajien, jotka vastustavat nykyistä lähestymistapaa, on nyt aika toimia. Toista tilaisuutta ei tule, Hannan tykitti.

Corbyn: Sopimus ei palvele koko maan etua

BBC:n mukaan myös useiden ministerien oletetaan vastustaneen sopimusta, vaikka hallitus antoikin sopimukselle hyväksyntänsä. Brittimediassa on spekuloitu, että lähiaikoina ministerien joukosta voidaan kuulla erouutisia.

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn sanoi erosopimuksen olevan huono ja lisäsi, ettei se ole koko maan etujen mukainen. Konservatiivien brexitin kannattaja Jacob Rees-Mogg kuvaili sopimusta mädäntyneeksi.

Mayn entinen kansliapäällikkö Nick Timothy kuvaili Telegraph-lehdessä sopimusta antautumiseksi.

Liberaalidemokraatit puolestaan vaativat kansanäänestystä lopullisesta sopimuksesta.

Britannian valtiovarainministeri Philip Hammond ja yritystoiminnasta vastaava ministeri Greg Clark kiittelivät yritysjohtajia siitä, että he auttoivat kiinnittämään huomiota siihen, mitä brexit ilman sopua olisi aiheuttanut taloudelle.

"Skotlannista ei yhtäkään mainintaa"

Skotlannin kansanpuolueen Sturgeon oli tyytymätön siihen, miten sopimus suhtautuu Skotlantiin.

– Pääministeri yritti kertoa minulle, että Skotlannin yksilölliset intressit on turvattu. Painotin, että sopimuksessa ei ole Skotlannista yhtäkään mainintaa eikä se ota huomioon intressejämme, hän kirjoitti Twitterissä.

Irlannissa johtajat ovat sen sijaan puhuneet sopimuksesta myönteiseen sävyyn.

Irlannin varapääministeri Simon Coveney kiittää tviitissään niitä, jotka ovat olleet mukana turvaamassa sopimusta. Hän kuvailee sitä uskottavaksi erosopimukseksi, joka suojelee Irlantia.

Irlannin rajakysymykseen palataan kesällä 2020

EU:n pääneuvottelijan Barnierin mukaan Britannia ja EU ovat sopineet kokonaisuudesta, jolla varmistetaan, ettei Irlannin saaren sisälle synny kovaa rajaa. Kysymys on ollut eroneuvottelujen murheenkryyni, joka on hiertänyt neuvotteluja pitkään.

Barnier esitteli sopimusta keskiviikkoiltana Brysselissä sen jälkeen kun Britannian hallitukselta oli tullut vihreää valoa.

Neuvotteluita luotsannut Barnier suosittaa EU-maiden johtajille, että ne päättäisivät eroneuvotteluiden päättymisestä ja siirtymisestä eteenpäin.

Irlannin rajakysymystä arvioidaan hänen mukaansa heinäkuussa 2020. Silloin voidaan päättää siirtymäajan pidentämisestä, jos EU ja Britannia eivät vielä ole neuvotelleet sellaisesta kauppasuhteesta, joka takaisi rajan pysymisen avoimena.

Ilman pidennystä siirtymäaika olisi päättymässä saman vuoden lopussa.

Irlannin raja oli neuvotteluiden viimeinen vaikea kysymys. Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille ei haluta näkyviä rajaesteitä historiallisen painolastin takia.

Britannian päätös jättää EU:n sisämarkkinat ja tulliliitto tarkoittaa kuitenkin sitä, että tuotteilta perittäisiin tulleja ja niihin kohdistuisi erilaisia tarkastuksia kuin unionin sisällä.

Hätäratkaisu pitäisi Britannian tulliliitossa

Varasuunnitelmana on, että Britannia ja EU perustavat tullialueen, jos neuvottelut tulevasta suhteesta epäonnistuvat. Britannia sitoutuisi lisäksi siihen, että Pohjois-Irlannissa noudatetaan tiettyjä EU:n sisämarkkinoiden sääntöjä muun muassa maataloustuotteiden osalta.

Barnier painotti, ettei suunnitelmaa ole tarkoitus toteuttaa. Varasuunnitelma otettaisiin käyttöön vain, jos siirtymäaika on käytetty loppuun, eikä tulevasta suhteesta ole sovittu riittävän kattavasti.

Britanniassa kovimmat brexitin kannattajat ovat arvostelleet suunnitelmia hätäratkaisusta. Heidän pelkonsa on ollut, että sen varjolla Britannia jää ikuisesti kiinni EU:hun.

Erosopimuksessa sovitaan myös kansalaisten oikeuksista. Kansalaiset, jotka ovat sijoittuneet maahan ennen siirtymäajan päättymistä voivat Barnierin mukaan jatkaa asumista, opiskelua ja työskentelyä sekä elämistä perheensä kanssa maassa koko elämänsä ajan.

Osana erosopimusta sovittiin myös taloudellisista vastuista, joista Britannian pitää huolehtia.

Sipilä ja Orpo: Tärkeä askel, lopulliseen brexit-sopimukseen vielä matkaa

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) pitävät Britannian hallituksen hyväksymää EU-erosopimusta tärkeänä askeleena eteenpäin. Lopulliseen sopimukseen on kuitenkin vielä matkaa, Sipilä tähdentää.

Erosopimus on hyväksyttävä vielä Britannian parlamentissa sekä EU-parlamentissa ja kaikkien EU-maiden on saatettava se voimaan.

Orpo sanoi STT:lle keskiviikkoiltana, että Suomi on ollut tyytyväinen eroneuvottelujen etenemiseen ja sen vuoksi hän olettaa sopimuksen olevan Suomen tavotteiden mukainen. Jos Britannian EU-ero tapahtuu sopimusluonnoksen pohjalta, kyse on Orpon mukaan selkeästä erosta, mutta samaan aikaan EU säilyttää suhteensa Britanniaan.

Orpo muistutti, että Britannia on Suomen neljänneksi tärkein vientimaa ja tärkeä kumppani monessa asiassa, muun muassa turvallisuuden saralla.

– Jotta se (ero) saataisiin sopimalla, eikä tulisi niin sanottua kovaa brexitiä, niin tämä on tosi tärkeä juttu, Orpo sanoi.