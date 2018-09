EU-johtajat pitävät ylimääräisen brexit-huippukokouksen marraskuussa

27 EU-maan johtajat järjestävät ylimääräisen huippukokouksen brexitistä marraskuussa, kertoo Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz.

Brexit-neuvotteluiden loppusuoraa puidaan tänään Itävallan Salzburgissa, jossa 27 EU-maan johtajat ovat iltapäivällä koolla keskenään.

Erosopimuksen on ollut tarkoitus olla valmis jo lokakuussa, mutta neuvottelut ovat olleet pitkään jumissa. Marraskuusta on näin tullut uusi takaraja eroneuvotteluille, joissa Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välinen raja on vaikein kysymys.

Eilen yhteisellä illallisella Britannian pääministeri Theresa May toivoi EU-mailta joustavuutta. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan May toivoi EU-puolen kertovan tarkemmin, mihin se on valmis eron jälkeen eli minkälainen tuleva suhde olisi. May myös kertoi "hyvin painokkaasti", että maa ei järjestä uutta kansanäänestystä EU-erosta.

Luxemburgin pääministeri Xavier Bettel sanoi torstaiaamuna, että kompromissikykyä tarvitaan molemmilta puolilta.

– Uskon edelleen, että vaikeita kohtia on, mutta toivo on viimeinen asia, josta luovun. Uskon täysin, että pystymme saamaan aikaan sopimuksen, Bettel sanoi.

Jos erosopimusta ei saada aikaan, eivät EU-maat ole valmiita myöntämään Britannialle myöskään siirtymäaikaa. Erosopimuksen osana Britannialle myönnettäisiin siirtymäaika vuoden 2020 loppuun, mihin saakka maa pysyisi osana EU:n sisämarkkinoita ja maksaisi osuutensa, mutta ei osallistuisi unionin päätöksentekoon.

Britannian ero on tulossa joka tapauksessa voimaan maaliskuun lopussa. Erosopimus on haluttu saada valmiiksi hyvissä ajoin, jotta EU:n ja Britannian parlamenteilla on aikaa hyväksyä se.