EU-komissio: Bulgarian paikka on eurossa ja Schengenissä

Euroopan komissio aikoo edistää Bulgarian pääsyä vapaan liikkuvuuden Schengen-alueeseen. Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mukaan maan paikka on Schengenissä ja komissio aikoo nostaa asian esiin, esimerkiksi jossakin huippukokouksista.

Bulgaria on hänen mukaansa etenemässä myös kohti eurojäsenyyttä, jossa maan kuuluu olla.

Vuonna 2007 EU:hun liittynyt Bulgaria on odottanut pääsyä Schengeniin jo 11 vuotta. Maan on arvioitu täyttävän liittymisen tekniset ehdot, mutta muun muassa Hollanti on vastustanut maan päästämistä vapaan liikkuvuuden alueeseen.

Bulgarian pääministeri Boiko Borisov kertoi vievänsä Hollannin pääministerin Mark Rutten rajalle helmikuussa katsomaan, miten maa huolehtii rajastaan.

– Jos joku Schengen-rajoista on paremmin suojattu, älkää sitten ottako meitä. --- Bulgariassa on Euroopan parhaiten suojeltu raja, Borisov sanoi maan EU-puheenjohtajakauden avajaisissa Sofiassa.

Bulgaria ei hänen mielestään ansaitse sitä, että se on jätetty Schengen-alueen ulkopuolelle ja sama koskisi euroaluetta.

Juncker kommentoi myös lyhyesti Saksan hallitustunnusteluiden etenemistä. Hänen mukaansa uuden hallituksen EU-ohjelmasta on tulossa eteenpäin katsova ja rakentava.

Saksassa kristillisdemokraattien ja SPD:n neuvotteluissa saatiin perjantaina läpimurto, joka mahdollistaa virallisten hallitusneuvotteluiden käynnistämisen.