EU-komissio esittää välittömiä toimia tulevien koronaepidemioiden varalle

EU-komissio esittää erinäisiä välittömiä toimenpiteitä, jotta EU:n terveydenhuoltovalmiutta saataisiin vahvistettua tulevien koronavirusepidemioiden varalta. Komissio kertoi keskiviikkona hyväksytystä tiedonannosta lehdistötiedotteessa.

Tiedonannossaan komissio esittää muun muassa testauksen kattavuuden, kontaktien jäljittämisen ja seurannan lisäämistä. Lisäksi yhteishankinnoilla ja EU:n varmuusvarastoilla tulisi varmistaa henkilönsuojainten, lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuus.

– Hyödynnämme viime kuukausien kokemuksia ja teemme suunnitelmia improvisoinnin välttämiseksi, kertoo eurooppalaisen elämäntavan edistämisestä vastaava komission varapuheenjohtaja Margaritis Schinas komission tiedotteessa.

Schinasin mukaan esitetyillä toimilla on määrä vahvistaa valmiutta kaikilla aloilla, turvata sisämarkkinoiden toiminta sekä helpottaa taloudellista ja yhteiskunnallista elpymistä koko EU:ssa.

Huipusta selvitty, mutta virus kiertää edelleen

Tiedonannossa tehdään lisäksi esityksiä muun muassa riskialttiiden ryhmien tukemisesta sekä kausi-influenssan aiheuttaman kuormittavuuden vähentämisestä muun muassa rokotuskattavuutta lisäämällä.

Komission mukaan voitaisiin myös antaa taloudellista tukea hoitohenkilöstön ja potilaiden siirtämiseen EU-maiden välillä sekä järjestää hoitotiimien ja laitteiston toimituksia maiden kesken EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta.

– On meidän kaikkien vastuulla varmistaa, että olemme asianmukaisesti valmistautuneita. Vielä ei ole aika laskea suojausta, sanoo terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava komissaari Stella Kyriakides tiedotteessa.

Kyriakidesin mukaan koronaviruspandemian huipusta on selvitty, mutta virus kiertää edelleen.

Tiedotteen mukaan toimien toteutuksesta vastaavat EU-maiden viranomaiset, komissio ja EU-virastot.

Tartuntojen kasvu palautti rajoitukset

Koronavirustartuntojen kasvu on palauttanut jälleen voimaan rajoituksia eri maissa.

Hongkongissa baarit, kuntosalit ja kauneussalongit ovat joutuneet jälleen sulkemaan ovensa ja lisäksi yli neljän ihmisen kokoontumiset on kielletty. Hongkongissa on ollut kuukausia melko hyvä tilanne koronaviruksen suhteen, mutta nyt tartunnat ovat kasvussa.

Intiassa Biharin osavaltiossa on julistettu parin viikon eristys, joka alkaa torstaina. Osavaltiossa on noin 125 miljoonaa asukasta. Intian it-keskus Bangaloressa puolestaan on meneillään viikon kestävä eristys.

Australiassa viranomaiset ovat vedonneet ihmisiin, jotta nämä pitäisivät huolta turvaväleistä. Lisäksi Melbournen kaupungin viisi miljoonaa asukasta määrättiin viime viikolla pysymään kotona ainakin kuusi viikkoa koronatartuntojen lisääntymisen takia.

Floridan kolkko ennätys

Yhdysvaltain Floridassa rikottiin tiistaina kolkko päivittäisten koronaan liittyvien kuolemien ennätys. Kuolemantapauksia tuli ilmi 132, missä on kymmenen prosentin kasvu edelliseen ennätykseen torstailta, kertoo uutistoimisto AP.

Tiistain kuolinluvuissa on luultavasti mukana myös viikonloppuna kuolleita, joista ei ole aiemmin raportoitu.

Yhdysvaltalainen lääkealan yritys Moderna herätti toiveita ilmoittaessaan, että se aloittaa viime vaiheen ihmiskokeen koronarokotteella 27. heinäkuuta. Rokotekokeen aiemmista vaiheista on yhtiön mukaan saatu lupaavia tuloksia.

Yhdysvaltain johtava tartuntatautien asiantuntija Antonio Fauci luonnehti rokotteen varhaisia tuloksia rohkaiseviksi.

Fauci arvosteli monia maanmiehiään yleisestä varomattomuudesta koronan suhteen. Erityisesti hän sätti nuoria, jotka luulevat olevansa haavoittumattomia ja "siemailevat mieluummin margaritoja baarin tungoksessa".

Tähän mennessä maailmassa on rekisteröity yli 13,3 miljoonaa koronatartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on ollut vajaa 580 000, selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta.

Disneyland Paris avasi porttinsa

Huvipuisto Disneyland Paris on jälleen avannut ovensa vieraille. Puisto oli neljä kuukautta kiinni koronaviruspandemian takia, kertoo BBC.

Varotoimena vieraiden täytyy rekisteröityä ennakolta netissä.

Ranskassa on alettu höllentää rajoituksia niin, että esimerkiksi baarit ja ravintolat ovat saaneet olla auki kesäkuun alkupuolelta lähtien.

Ranskassa on tähän mennessä tullut tietoon reilut 209 000 koronatartuntaa ja noin 30 000 koronaan liittyvää kuolemaa, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Miljoonaa asukasta kohti tartuntoja on noin 3 200 ja koronaan liittyviä kuolemia 460. Suomessa vastaavat luvut ovat noin 1 300 ja 59.