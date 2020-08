EU-komission puheenjohtaja vaatii Valko-Venäjälle sanktioita – tehtaiden ja tuotantolaitosten lakot jatkuvat

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vaati perjantaina Valko-Venäjälle sanktioita. Von der Leyen kirjoitti asiasta Twitterissä. Von der Leyenin mukaan ihmisoikeuksien ja demokraattisten arvojen rikkojille tarvitaan sanktioita.

Von der Leyen kirjoitti uskovansa, että EU:n ulkoministerit myöhemmin perjantaina alkuillasta pidettävässä kokouksessa osoittavan tukensa valkovenäläisten oikeuksille demokratiaan ja vapauteen.

Saksa on jo ilmoittanut tukevansa EU:n sanktioita Valko-Venäjälle. Saksan hallituksen edustajan mukaan liittokansleri Angela Merkel on ollut järkyttynyt rauhanomaisten mielenosoittajien kohtelusta maassa.

Valkovenäläinen uutistoimisto Belta välitti perjantaina presidentti Aleksandr Lukashenkon lausunnon, jossa presidentti vahvisti olevansa yhä elossa eikä ole paennut ulkomaille. Asiasta kertoivat myös muun muassa BBC:n venäjänkielinen uutispalvelu ja venäläinen uutistoimisto Tass.

Valko-Venäjän ulkoministeri Vladimir Makein mukaan maa on valmis rakentavaan ja puolueettomaan keskusteluun viime sunnuntaina pidetyistä vaaleista. Makei kertoi asiasta perjantaina puhelinkeskustelussa Sveitsin ulkoministerin Ignazio Cassisin kanssa.

Presidentinvaalit hävinnyt opposition ehdokas Svetlana Tihanovskaja lähetti perjantaina kannattajilleen videoviestin, jossa hän kehotti "rauhanomaisiin protesteihin kaikissa kaupungeissa".

Lakot tehtaissa ja tuotantolaitoksissa jatkuvat

BBC:n venäjänkielinen uutispalvelu kertoi perjantaina, että toisen Valko-Venäjän öljyjalostamon työntekijät olisivat menneet lakkoon. Öljyjalostamo Naftanin työntekijöiden mukaan 18 jalostamon työntekijää olisi pidätettynä.

Lisäksi toimittaja Hanna Liubakova kertoi Twitterissä, että Valko-Venäjän pääministeri Roman Golovtshenko olisi menossa pääkaupunki Minskissä sijaitsevaan raskaita ajoneuvoja tekevän MAZ -yhtiön tehtaalle tapaamaan työntekijöitä, jotka ovat lakossa. Liubakovan mukaan työntekijät vaativat presidentti Lukashenkon eroa, poliittisten vankien vapauttamista ja vaaleihin rehellisiä tuloksia.

Valko-Venäjällä alkoivat mittavat mielenosoitukset ja useiden tehtaiden sekä tuotantolaitosten lakot, joissa vastustettiin sunnuntain presidentinvaalien väitettyä vilpillistä tulosta. Valko-Venäjällä on pidätetty yli 6 700 mielenosoittajaa, joista viranomaiset ovat ilmoittaneet vapauttavansa yli tuhat perjantaina. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty on raportoinut Valko-Venäjän viranomaisten syyllistyneen kidutukseen ja muuhun kaltoinkohteluun pidätyskeskuksissa. Ainakin kaksi ihmistä on kuollut mielenosoituksissa.

Lähteenä käytetty myös AFP:tä, BBC:n venäjänkielistä palvelua ja uutistoimisto Tassia.