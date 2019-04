EU-maat: Britannialta tarvitaan selkeä suunnitelma ennen brexitin lykkäämistä

EU-maat haluavat Britannialta selkeän suunnitelman siitä, miten maa käyttäisi lisäajan, jota se on pyytänyt EU-erolle. Brexitin lykkäämistä on puitu tänään EU-ministerikokouksessa Luxemburgissa, jossa koolla ovat olleet EU-maiden eurooppa- tai ulkoministerit.

EU-johtajat päättävät lisäajasta huomenna illalla huippukokouksessa Brysselissä.

Viimeistään silloin pääministeri Theresa Mayn on kerrottava, onko konservatiivien ja työväenpuolueen välisissä neuvotteluissa saatu edistystä. Neuvottelut hallitus-oppositiorajojen yli ovat yhä kesken. May itse matkustaa tänään Pariisiin ja Berliiniin.

Yleensä huippukokoukset valmistellaan pitkälle etukäteen, mutta huomenna EU-johtajat ovat joutumassa tilanteeseen, jossa päätös syntyy vasta illallispöydässä.

Lyhyt ja pitkä yhä harkinnassa

Ministerit punnitsivat tiistain kokouksessa sekä lyhyttä että pidempää lisäaikaa. Britannian hallitus on pyytänyt brexitin lykkäämistä kesäkuun loppuun.

EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier ei ottanut kokouksen jälkeen kantaa pidennyksen kestoon. Keston pitää hänen mukaansa olla linjassa sen kanssa, mihin aika käytettäisiin.

– Tavoitteena on saavuttaa järjestäytynyt ero. Sopimukseton ero ei tule koskaan olemaan päätös, jonka teemme EU:ssa, Barnier sanoi.

"Ei selkeitä jakolinjoja"

EU-suurlähettiläs Marja Rislakki kertoi STT:lle, että kokouksessa pohdittiin lyhyen ja pidemmän lisäajan hyviä ja huonoja puolia. Keskustelu oli hänen mukaansa pohdiskelevaa, eikä selkeitä jakolinjoja syntynyt.

– Maat miettivät molempia vaihtoehtoja, eikä kukaan suoraan sanonut, että hyväksyn vain tämän enkä tätä.

Huippukokouksia johtavan Donald Tuskin ehdotus joustavasta lisäajasta herätti keskustelua siitä, poistaako joustavuus Britannialta painetta tehdä päätöksiä. Tuskin ehdotuksena oli, että lisäaikaa myönnettäisiin vuoden verran, mutta Britannia voisi lähteä aiemminkin.

Pidempi lisäaika herättää EU-maissa myös epäluuloja. Kokouksessa nousi esiin toive siitä, että Britannian olisi annettava takeita sille, ettei maa vaikeuta unionin päätöksentekoa.

Epäluuloja syntyi sen jälkeen kun brexitin voimakas kannattaja, konservatiivien kansanedustaja Jacob Rees-Mogg varoitti vaikeuksista, jos Britannia jää jumiin EU-jäsenyyteen. Hänen mielestään Britannian pitäisi käyttää veto-oikeuttaan esimerkiksi neuvotteluissa EU:n budjetista.

Tämä Maylta halutaan kuulla

Pääministeri May on luvannut etsiä ratkaisua työväenpuolueen kanssa, koska parlamentista ei ole löydetty enemmistöä millekään brexit-vaihtoehdolle. Parlamentin alahuone on torjunut niin eron ilman sopimusta, tulliliittoon jäämisen, Norjan mallin kuin uuden kansanäänestyksen järjestämisenkin. EU:n kanssa neuvoteltu valmis erosopimus on kaatunut kolme kertaa selvin luvuin.

Brexitistä Britannian ohella voimakkaimmin kärsivä Irlanti painotti tiistaina, että Britannialta halutaan uskottava suunnitelma.

– Tietojeni mukaan nämä kaksi puoluetta keskustelevat toistensa kanssa vakavasti. Lopputulemaa ei ole vielä, mutta mitä EU-johtajat haluavat kuulla Britannian pääministeriltä on, että on olemassa sopu tai meneillään on vakavasti otettava prosessi, Irlannin ulkoministeri Simon Coveney sanoi.