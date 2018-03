EU-maat karkottavat lukuisia venäläisdiplomaatteja

Iso osa EU-maista on päättänyt karkottaa venäläisdiplomaatteja vastalauseena Salisburyn hermomyrkkyhyökkäyksestä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan maita on 14.

Uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin Ranska on karkottamassa 4 diplomaattia ja Tanska kaksi. Myös Saksa karkottaa 4.

Tusk kertoi EU-maiden koordinoidusta vastauksesta iltapäivällä Bulgarian Varnassa.

EU-maiden johtajat totesivat viime viikolla yhdessä, että Venäjä on todennäköisesti vastuussa hermomyrkkyiskusta entistä venäläisagenttia ja hänen tytärtään vastaan. Muuta todennäköistä selitystä ei EU-maiden mukaan ole. EU kutsuu Moskovan-lähettilään kotiin neuvonpitoa varten.

Konkreettisista vastatoimista maat päättävät ainakin toistaiseksi itsenäisesti.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi perjantaina Brysselissä, että Suomen ulkopoliittinen johto keskustelee Suomen osallistumisesta vastatoimiin tällä viikolla. Päätös edellyttää hänen mukaansa vakavan harkintaprosessin.

– Tapahtumat on tuomittu, se on selvä asia Suomessa kuin EU:ssakin. Siitä ei ole epäselvyyttä, mutta siihen, mitkä ovat jatkotoimet, on eri maissa hyvin erilaiset tilanteet, Sipilä vastasi perjantaina STT:lle.

Yhdysvallat on puolestaan karkottamassa 60 venäläistä diplomaattia, joita epäillään vakoojiksi.

Britannia on itse karkottanut 23 venäläisdiplomaattia.