EU-maat panttaavat vielä vastaustaan Britannian lisäaikapyyntöön

EU-maat eivät päättäneet vielä tänään, mitä ne vastaavat Britannian pyyntöön lykätä brexitiä tammikuun loppuun. Brexit-neuvottelija Michel Barnier kertoi asiasta osallistuttuaan 27 maan suurlähettiläiden kokoukseen, kertoo AFP.

Keskustelu jatkuu siitä, miten pitkään lisäaikaan EU suotuisi. Komissiosta kerrottiin perjantaina, että EU-maat ovat valmiita lisäajan antamiseen, mutta päätös tehdään kirjallisesti.

– EU-maat ovat sopineet lisäajan periaatteesta ja työ jatkuu lähipäivinä, tiedottaja Mina Andreeva kertoi.

Tiukkaa linjaa ajaneen Ranskan eurooppaministeri Amelie de Montchalin sanoi eilen ranskalaisen RTL:n haastattelussa, että maa haluaa tietää, mihin Britannia lisäajan käyttäisi. Aika pelkästään ei ole hänen mukaansa ratkaisu.

Pääministeri Boris Johnson on esittänyt, että Britanniassa järjestettäisiin ennenaikaiset parlamenttivaalit 12. joulukuuta tilanteen selkeyttämiseksi. Mielipidemittauksia selvästi johtava konservatiivipuolue tarvitsee tuen työväenpuolueelta, jotta vaalit järjestettäisiin. Työväenpuolue on vaatinut, että sopimuksettoman brexitin riski pitää ensin saada pois pöydältä.

Parlamentin on ollut tarkoitus keskustella ja äänestää maanantaina vaalien järjestämisestä. Britanniassa on toivottu, että silloin EU:n kanta lisäajan pituuteen olisi tiedossa.

Ero on silloin jo todella lähellä. Britannia on jättämässä EU:n lokakuun viimeinen päivä eli ensi viikon torstaina, jos lisäaikaa ei myönnetä. Britannian EU-eroa on lykätty aiemmin jo kahdesti.

Eron piti alun perin tapahtua jo maaliskuun lopussa, mutta maa on pyytänyt lisäaikaa poliittisen hajaannuksen takia.

Britannian hallitus pyysi lauantaina EU:lta lisäaikaa tammikuun loppuun. Pyyntö oli vastahakoinen, sillä hallitus teki sen parlamentin velvoittamana. Pääministeri Johnson on itse taistellut nopeamman eron puolesta.