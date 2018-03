EU-maat vaativat Venäjää kertomaan kaiken Novitshok-hermomyrkystä

EU-maiden ulkoministerit tuomitsivat odotetusti hermomyrkyn käytön ja antoivat täyden tukensa Britannialle, kun ministerit olivat koolla maanantaina Brysselissä.

EU-maat vaativat Venäjää vastaamaan Britannian esittämiin kysymyksiin ja antamaan täyden selvityksen Novitshok-hermomyrkystä Kemiallisten aseiden kieltojärjestölle (OPCW).

EU-maat kertovat ottavansa äärimmäisen vakavasti Britannian hallituksen arvioinnin, jonka mukaan Venäjä on erittäin todennäköisesti vastuussa teosta.

Entisen venäläisagentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä saama hermomyrkkytyyppi on kehitetty Venäjällä.

Korkea edustaja Federica Mogherini kertoi ennen kokousta, että maanantaina on tarkoitus lähinnä kuulla Britannian ulkoministeriä Boris Johnsonia. Aiheeseen palataan jo torstaina EU-johtajien kesken huippukokouksessa.

Monien kansalaisten henki oli vaarassa

Ex-agentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julija joutuivat hermomyrkkyhyökkäyksen kohteeksi Salisburyssa 4. maaliskuuta. Lisäksi yksi poliisi sairastui vakavasti.

– Monien kansalaisten henki oli vaarassa tämän laittoman ja vastuuttoman teon seurauksena, EU-maiden ulkoministerit toteavat.

Britannian mukaan Venäjä on hyvin todennäköisesti vastuussa iskusta, eikä vaihtoehtoisia selityksiä ole. Venäjä itse on kiistänyt syyllistyneensä tekoon.

Britannia ei vielä loppuviikosta ollut pyytänyt EU:lta konkreettista tukea. EU-maat ovat jo asettaneet Venäjälle pakotteita Ukrainan konfliktin takia.

Britannian pääministeri Theresa May on nimennyt kaksi mahdollista vaihtoehtoa. Venäjä on joko vastuussa iskusta suoraan tai se on menettänyt otteensa sotilastason hermomyrkystä ja antanut sen joutua muiden käsiin.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan maaperällä on käytetty sotilastason hermomyrkkyä yli 70 vuoteen.

Britannia on kertonut karkottavansa 23 venäläistä diplomaattia. Se on myös jäädyttänyt kaikki kahdenväliset tapaamiset Venäjän kanssa, eivätkä maan johto tai kuninkaalliset osallistu jalkapallon MM-kisoihin kesällä.

Venäjä ilmoitti puolestaan lauantaina, että se aikoo karkottaa 23 Britannian diplomaattia ja sulkea Britannian kunniakonsulaatin Pietarissa.