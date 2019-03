EU-maat voivat harkita brexitin viivästyttämistä – Britannian täytyy kuitenkin tarjota hyvä syy lisäajalle

EU-maat voivat harkita brexitin viivästyttämistä, jos Britannialla on kunnollinen selitys lisäajan pyytämiselle, kertoi Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin tiedottaja tiistai-iltana.

– Jos Britannia esittää kunnollisen pyynnön brexitin lykkäämiseksi, voi EU27 harkita sitä, tiedottaja kommentoi brittiparlamentin hylättyä maan pääministeri Theresa Mayn neuvotteleman erosopimuksen murskaluvuin jo toistamiseen. Sopimus kaatui nyt äänin 391–242.

Brittiparlamentti äänestää keskiviikkona, jättääkö maa EU:n ilman sopimusta. Jos sopimukseton ero torjutaan, äänestetään torstaina lisäajan pyytämisestä. Myös May muistutti parlamenttia siitä, että EU haluaa kunnollisen selityksen lisäajalle.

– Teen tämän selväksi: sopimuksetonta eroa vastaan äänestäminen ja lisäajan pyytäminen eivät ratkaise ongelmiamme. EU haluaa tietää, mitä teemme lisäajalla ja tämän talon on vastattava. Haluaako se peruuttaa eron (artikla 50), pitää toisen kansanäänestyksen, haluaako se eri sopimuksen, May painotti parlamentille.

May sanoi olevansa erittäin harmissaan parlamentin päätöksestä. Hänen mukaansa paras tulos saadaan, kun Britannia eroaa EU:sta sopimuksella. May myös sanoi luottavansa siihen, että enemmistö parlamentin alahuoneesta on hänen kanssaan samaa mieltä.

"Umpikuja voidaan selvittää vain Britanniassa"

Työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn huomautti välittömästi, että hallitus on jälleen kukistettu selvällä enemmistöllä.

– Hallituksen täytyy hyväksyä, että heidän erosopimuksensa on kuollut, eikä sillä ole tämä talon tukea.

Corbyn kuitenkin painotti, että Britannian ei tule erota EU:sta ilman sopimusta, vaan parlamentin tulisi saada aikaiseksi sopimus, josta EU:n kanssa voitaisiin neuvotella.

Britannian on määrä erota EU:sta reilun kahden viikon päästä 29. maaliskuuta.

EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier kirjoitti äänestyksen jälkeen Twitterissä, että EU on tehnyt kaiken voitavan, jotta erosopimus hyväksyttäisiin.

– Umpikuja voidaan selvittää vain Britanniassa. Valmistelumme sopimuksettomaan eroon ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan, Barnier tviittasi.