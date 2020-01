EU-maiden kansalaisia lennätetään pois koronaviruksen riivaamasta kaupungista Kiinasta

EU-maiden kansalaiset tuodaan lentokoneilla pois uuden koronaviruksen piinaamasta Wuhanin kaupungista Kiinasta, kertoo komissio.

Komission mukaan ensimmäisellä lennolla Wuhanista tuodaan 250 Ranskan kansalaista. Toisella lennolla tuodaan yli sata muiden EU-maiden kansalaista. Komission mukaan lähipäivinä voidaan tuoda pois vielä lisää ihmisiä.

Yhdysvallat puolestaan kertoi kehittävänsä rokotetta virusta vastaan. Maan terveysviranomaisten mukaan rokotteen kehittäminen kestää kuitenkin pitkään ja eikä onnistumisesta ole takeita.

– Toisin sanoen varaudumme pahimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon, mikä tarkoittaa viruksen laajaa leviämistä, sanoi terveysviranomaisten edustaja Anthony Fauc.

Yhdysvallat haluaisi Kiinan myös tekevän enemmän yhteistyötä kansainvälisten terveysviranomaisten ja muiden maiden kanssa. Yhdysvallat kertoi tarjonneensa Kiinalle apua asiassa jo kolme kertaa, mutta turhaan.

Koronavirukseen on kuollut toista sataa ihmistä Kiinassa. Tartunnan saaneita on noin 4 500. Kiinan lisäksi tartuntoja on ollut eri puolilla maailmaa, enimmäkseen muissa Aasian maissa. Tapauksia on todettu myös Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.

Ensimmäinen Euroopassa tapahtunut koronavirustartunta vahvistettu Saksassa

Terveysviranomaiset ovat julkaisseet tiedon ensimmäisestä Euroopassa tapahtuneesta uuden koronaviruksen tarttumisesta ihmisestä toiseen. Saksalainen 33-vuotias mies sai tartunnan Euroopassa viime viikolla vierailleelta kiinalaiselta kollegaltaan.

Saksalaismies oli osallistunut viikko sitten Baijerissa koulutukseen, jossa kouluttajana oli hänen Shanghaista kotoisin oleva kollegansa. Kiinalaisnainen oli alkanut tuntea itsensä sairaaksi paluumatkalla Kiinaan viime torstaina. Miehen koronavirustartunta todettiin maanantai-iltana. Mies on sairaalassa esityksissä, mutta pärjää hyvin, kertoo paikallinen terveysviranomainen.

Viranomaiset tutkivat vielä, onko virus kenties ehtinyt levitä miehen perheeseen tai työtovereihin.

Japanissa puolestaan on todettu koronaviruksen tartunta miehellä, joka ei ole viranomaisten tietojen mukaan vieraillut viime aikoina Kiinassa. Sen sijaan mies on kyydinnyt Wuhanista kotoisin olleita matkailijoita kahdesti tammikuussa. Viranomaiset epäilevätkin, että tartunta saattaa olla peräisin näiltä.

– Ja jos näin on, tämä olisi ensimmäinen ihmisestä toiseen tapahtunut tartunta Japanissa, terveysministeriöstä kerrottiin.

Japanissa on toistaiseksi saatu vahvistus kuudesta tartunnasta.

Japani on määrännyt tarkastuksia Kiinasta tuleville matkustajille. Maa aikoo lähettää tänään myös lentokoneen Kiinan Wuhaniin evakuoimaan sieltä japanilaisia.

Kuukausien piina

Uuden koronaviruksen tiedetään toistaiseksi aiheuttaneen 106 ihmisen kuoleman, kaikki Kiinassa. Vahvistettujen tartuntojen määrä on Kiinassa kivunnut yli 4 000:een.

Suurin osa tartunnoista on tapahtunut Wuhanin kaupungissa ja sen ympäristössä Hubein maakunnassa. Baijerissa vieraillut kiinalaisnainenkin oli saksalaisviranomaisen mukaan käynyt ennen sairastumistaan Wuhanissa vanhempiaan tapaamassa.

Kiinan lisäksi tartuntoja on ollut eri puolilla maailmaa, enimmäkseen muissa Aasian maissa. Tapauksia on todettu myös Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.

Asiantuntijat varoittavat, että virustartunnat saattavat jatkua vähintään kuukausia ja koskevat kymmeniätuhansia ihmisiä.

– Tämä ei pääty ensin viikolla tai ensi kuussa, sanoo professori Alessandro Vespignani yhdysvaltalaisesta Northeastern University -yliopistosta.

Kiina lykkää koulujen kevätlukukauden alkua

Kiina on ryhtynyt tiukkoihin toimiin taudin leviämisen estämiseksi. Se on eristänyt kaupunkeja ja rajoittanut kymmenien miljoonien ihmisten liikkumista. Muun muassa perinteiset uudenvuoden juhlat on siirretty kuluvan kuun loppuun, vaikka vuosi vaihtui jo viime viikolla.

Kiina myös kehottaa kansalaisiaan lykkäämään ulkomaanmatkojaan "kiinalaisten ja ulkomaalaisten terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi". Kiina on jo aiemmin keskeyttänyt maan sisäiset ja ulkomaille suuntautuvat ryhmämatkat.

Lisäksi maa ilmoitti tiistaina jatkavansa koulujen ja yliopistojen lomakautta. Tarkkaa päivää lukuvuoden jatkumiselle ei vielä kerrottu. Sen sijaan viranomaisten lausunnossa todetaan, että opetuksen jatkamista tarkastellaan tapauskohtaisesti.

USA:n viranomaiset tiukensivat ohjeitaan

Yhdysvallat kehotti maanantaina paikallista aikaa Kiinan-matkaa suunnittelevia kansalaisiaan harkitsemaan uudelleen matkustusaikeitaan koronavirustapausten takia.

Maan ulkoministeriö julkaisi myös tiukan varoituksen olla matkustamatta Hubein maakuntaan.

– Matkustajien kannattaa ottaa huomioon, että Kiinan hallinto voi estää heitä saapumasta tai lähtemästä osaan Hubein maakunnasta, ulkoministeriö varoitti Washington Postin mukaan.

Yhdysvaltalaismedia uutisoi myös, että tautien seurantaan ja ehkäisyyn keskittyvä CDC-virasto nosti Kiinan matkustusvaroituksensa korkeimmalle tasolle. Virasto kehottaa välttämään kaikkia ei-välttämättömiä matkoja Kiinaan.

Yhdysvalloissa tutkitaan parhaillaan yli sataa tartuntaepäilyä.