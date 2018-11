EU-maiden suurlähettiläät joutuivat odottamaan turhaan Britannian ilmoitusta

EU-maiden suurlähettiläät 27 maasta joutuivat odottamaan Brysselissä turhaan Britannian hallituksen kantaa brexit-sopimuksen luonnokseen.

Neljän tunnin kokouksen jälkeen suurlähettiläät päättivät brexit-osuuden, koska Britannian hallituksen näkemystä ei ollut vielä saatu.

Britannia on jättämässä EU:n 29. maaliskuuta. Viime päivinä on käyty tiiviitä neuvotteluita, ja sopimusluonnos on jo valmiina, mutta poliittista siunausta sille ei ole vielä saatu.