EU-maiden suurlähettiläät joutuivat odottamaan turhaan vihreää valoa Britanniasta

EU-maiden suurlähettiläät 27 maasta joutuivat odottamaan Brysselissä turhaan Britannian hallituksen kantaa brexit-sopimuksen luonnokseen.

Usean tunnin kokouksen jälkeen suurlähettiläät päättivät brexit-osuuden, koska Britannian hallituksen näkemystä ei ollut vielä saatu.

Britannia on jättämässä EU:n 29. maaliskuuta. Viime päivinä on käyty tiiviitä neuvotteluita, ja sopimusluonnos on jo valmiina, mutta poliittista siunausta sille ei ole vielä saatu.

Suurlähettiläs Marja Rislakki kertoi suomalaistoimittajille tapaamisen jälkeen, että suurlähettiläille oli selostettu alustavan sovun elementtejä.

– Olemme tyytyväisiä siitä, että alustava sopu on saavutettu, mutta täytyy korostaa, että kyse todellakin on alustavasta. Mistään lopullisesta ratkaisusta me emme puhu tässä vaiheessa, Rislakki sanoi.

Britannian hallituksen kokous tiettävästi jatkuu edelleen.

– Me joudumme odottamaan mikä Britannian ratkaisu on, tuleeko sieltä vihreää valoa vai ei. Siitä riippuvat kaikki tulevat jatkoaskeleet.

Suurlähettiläät eivät tänään enää palaa koolle.

Käsillä ovat pian viimeiset päivät sille, että EU voisi kutsua ylimääräisen huippukokouksen vielä marraskuussa.

– Meillä on edelleen toiveet korkealla, että sieltä tulisi vihreä valo, Rislakki sanoi.

EU:n kantaakaan ei vielä tiedetä

EU-maat eivät vielä keskiviikkona saaneet käsiinsä sopimusluonnosta, vaan vain selvityksen siitä suullisesti.

Rislakin mukaan maat käyvät monisatasivuisen tekstin läpi lähipäivinä. Viikonloppuna järjestetään mahdollisesti ylimääräinen suurlähettilästason kokous.