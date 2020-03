EU-maiden ulkoministerit asettuivat tukemaan aiempia viestejä – uudesta taloudellisesta tuesta Turkille pakolaistilanteen helpottamiseksi ei sovittu

EU-maiden ulkoministerit ovat saavuttaneet yksimielisyyden päätöslauselmasta, jolla otetaan kantaa Syyrian ja Turkin tilanteeseen.

Päätöslauselmassa muun muassa linjataan, että vuonna 2016 solmitusta EU:n ja Turkin välisestä pakolaissopimuksesta on edelleen pidettävä kiinni.

Pakolaissopu on horjunut, sillä Kreikan ja Turkin rajalle on saapunut tuhansia ihmisiä sen jälkeen, kun Turkki ilmoitti viime viikonloppuna avaavansa rajan. Taustalla oli tilanteen kärjistyminen Syyrian Idlibissä, jossa viime viikolla kuoli Turkin sotilaita Syyrian hallinnon tekemässä iskussa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) toteaa, että vuoropuhelun ja yhteydenpidon jatkaminen Turkin kanssa on tärkeää.

Hän huomauttaa, että viime kuukausina yhteydenpito on ollut varautunutta muun muassa sen vuoksi, että Turkki käynnisti viime syksynä hyökkäyksen Pohjois-Syyrian kurdienemmistöisille alueille.

– Tilanne on siinä mielessä muuttunut, että nähdään tärkeänä pitää tätä poliittista yhteydenpitoa ja suoria keskustelusuhteita. Varmaan tämäkin muutos Turkkia jonkin verran tyydyttää, Haavisto sanoo STT:lle.

Ulkoministerikokouksen päätöslauselman teksti on monin osin samaa kuin mihin aiemmin tällä viikolla pidetyssä sisäministerikokouksessa päädyttiin. Sisäministerien kokouksesta lähetettiin selvä viesti Turkille, että EU-maat torjuvat Turkin pyrkimykset painostaa EU:ta pakolaisten ja siirtolaisten avulla.

Ulkoministerit toistivat saman viestin. Haavisto sanoo, että Turkin ihmisvirtojen ohjailulla kohti EU-rajaa on hybridivaikuttamisen piirteitä.

Aiemmin sovittua tukea vielä maksamatta

Uudesta taloudellisesta tuesta Turkille ulkoministerit eivät sopineet, mutta Haavisto arvioi, että EU voisi nopeuttaa maksuliikennettä aiemmin sovitun taloudellisen tuen osalta.

Pakolaissopimuksen yhteydessä EU lupasi Turkille yhteensä 6 miljardin tuen pakolaistilanteen helpottamiseksi. Haavisto muistuttaa, että tuota summaa ei ole vielä kokonaisuudessaan käytetty.

EU-komission mukaan tähän mennessä tuesta on maksettu 3,2 miljardia euroa. Sopimuksia on tehty yhteensä 4,7 miljardin euron edestä.

Tuki ohjataan suurilta osin suoraan järjestöille, jotka työskentelevät pakolaisten parissa. Rahalla tuetaan ihmisten jokapäiväisiä tarpeita ja mahdollistetaan esimerkiksi koulunkäyntiä pakolaislapsille.

– Tämä on ollut yksi Turkin huolenaihe, että maksuliikenne on ollut liian hidasta heidän näkökulmastaan ja tähän pakolaismäärään liittyeen. Tässä on varmasti EU:n päässäkin parantamisen varaa, Haavisto sanoo.

Päätöslauselmassa mainitaan kuitenkin 60 miljoonan euron lisätuki Syyriaan Idlibin alueen humanitaariseen avustukseen, mitä Haavisto pitää tärkeänä.

Haavisto toivoo tulitauon pitävän

Ulkoministerien päätöslauselmassa huomioidaan myös Turkin ja Venäjän eilen sopima tulitauko Syyrian Idlibin alueelle.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat tulitauosta tapaamisessaan Moskovassa. Erdogan tosin varasi Turkille oikeuden iskeä takaisin Syyrian hallinnon joukkoja vastaan, jos Turkin sotilaita vastaan hyökätään.

– Totta kai toivomme, että tämä tulitauko pitää. Siellä on tietysti monia eri ryhmiä, jotka ovat taisteluissa ja kaikki niistä eivät ole ehkä (tulitauosta sopineiden) osapuolten kontrollissa, Haavisto sanoo.

Venäjä tukee sodassa Syyrian hallituksen joukkoja. Haaviston mukaan Venäjä voi vaikuttaa siihen, että Syyrian hallitus hillitsisi hyökkäyksiä.

Tulitauko alkoi puolilta öin. Tilanne Syyriassa Idlibin maakunnassa on ollut suhteellisen rauhallinen pian tulitauon alettua, sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö on kertonut.

Haaviston mukaan ulkoministerien keskusteluissa nousi esiin myös Suomen aiempi päätös ottaa vastaan 175 pakolaista Välimeren alueelta. Hän kertoo, että useampi maa kuvaili Suomen näyttävän esimerkkiä vastuunjaosta erityisesti pakolaislasten tilanteen helpottamiseksi.