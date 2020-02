EU sopi toimista, joilla pyritään estämään aseiden toimittamista Libyaan

EU:n ulkoministerit ovat sopineet toimista, joilla pyritään lopettamaan aseiden virta sodan repimään Libyaan. YK:n vuonna 2011 asettamaa aseidenvientikieltoa on tarkoitus valvoa laivojen ja lentokoneiden sekä mahdollisesti myös maajoukkojen avulla, kertoo Italian ulkoministeri Luigi Di Maio.

EU:n valvonta keskittyy itäiselle Välimerelle, jota kautta aseita kuljetetaan aseidenvientikiellosta huolimatta Libyaan. Tämä maantieteellinen rajaus tehtiin Itävallan rauhoittamiseksi. Itävalta vastusti aiemmin laivojen ottamista mukaan valvontatehtäviin, koska se pelkäsi tämän lisäävän siirtolaisten tuloa Eurooppaan. Unkari on ollut Itävallan kanssa samoilla linjoilla.

Itävaltaa tyydyttänee myös Di Maion lupaus, että meripartiointi päättyy, jos siitä tulee vetovoimatekijä siirtolaisille.

Meripartioinnista väännettiin pitkään

Saksan ulkoministeri Heiko Maas kertoi, että kokouksessa keskusteltiin pitkään, tarvitaanko valvonnassa meripartiointia. Lopulta se hyväksyttiin hänen mukaansa "tarpeellisena kokonaiskuvan saamiseksi.

– Mutta sitä (meripartiointia) tehdään vain itäisellä Välimerellä, Maaskin painotti.

Aseidenvientikiellon pitävyys on katsottu elintärkeäksi Libyan tilanteen vakiinnuttamiseksi. Libyassa kansainvälisesti tunnustettua GNA-hallinto on joutunut sotapäällikkö Khalifa Haftarin joukkojen hyökkäyksen kohteeksi. Haftarin hallinnassa on suuria alueita maan etelä- ja itäosissa.

Libyassa on käyty sisällissotaa vuoden 2011 kansannoususta lähtien. Tuolloin pitkäaikainen diktaattori Muammar Gaddafi syrjäytettiin sotilasliitto Naton johtaman koalition tukemassa operaatiossa.