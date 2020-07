EU tilaa 30  000 annosta viruslääkettä koronapotilaiden hoitoon – remdesiviiri on ensimmäinen lääke, jonka EU on hyväksynyt koronahoitoon

Euroopan komissio kertoo tilanneensa 30 000 annosta remdesiviiri-viruslääkettä yhdysvaltalaiselta Gilead Sciences -yhtiöltä. Tilaus maksaa EU:lle noin 63 miljoonaa euroa.

Remdesiviiri on ensimmäinen lääkevalmiste, jonka Euroopan unioni ja Britannia ovat hyväksyneet käytettäväksi covid-19-potilaiden hoitamiseen.

Lääkkeen toivotaan lyhentävän toipumisaikaa niillä potilailla, jotka ovat sairastuneet vakavasti koronaviruksen vuoksi.

Ensimmäisen erän odotetaan riittävän seuraavien muutaman kuukauden tarpeisiin. Seuraava tilaus on sovittu lokakuulle.

Remdesiviiri kehitettiin alun perin lääkkeeksi ebolaan. Kliinisissä kokeissa lääkettä saaneiden covid-19-potilaiden havaittiin toipuvan taudista noin 30 prosenttia nopeammin kuin lumelääkettä saaneen verrokkiryhmän jäsenten.

Kuolleisuuteen lääkkeellä ei ole havaittu olleen merkittävää vaikutusta. Kokeissa oli mukana yli tuhat ihmistä Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiassa.

Ruiskeena annettava lääke sopii sekä aikuisille että lapsille.

CNN: Venäjä aikoo hyväksyä koronarokotteen alle kahden viikon päästä

Venäjä aikoo hyväksyä koronavirusrokotteen ensimmäisenä maailmassa. Yhdysvaltalaisen televisioyhtiö CNN:n mukaan venäläiset viranomaiset ovat kertoneet pyrkivänsä hyväksymään koronarokotteen viimeistään 10. elokuuta eli alle kahden viikon päästä.

Venäjä ei ole julkaissut tieteellistä tietoa rokotteen testaamisesta, eikä sen turvallisuudesta tai tehokkuudesta näin ollen ole varmuutta, CNN kirjoittaa. Ilmoilla on CNN:n mukaan myös laajaa huolta rokotteen vaillinaisesta testauksesta ihmisillä.

Venäläisen rokotteen toinen testausvaihe on vielä kesken, kun osa rokoteprojekteista maailmalla on jo testauksen kolmannessa vaiheessa. Kolmas vaihe on tarkoitus toteuttaa Venäjällä samaan aikaan terveydenhuollon työntekijöiden rokottamisen kanssa.

Moskovalaisessa Gamaleja-instituutissa kehitetty rokote tulisi viranomaisten mukaan yleisesti saataville, ensimmäisenä terveydenhuollon työntekijöille, CNN kertoo.

Venäläisen uutistoimisto Interfaxin tietojen mukaan rokotetta saisivat ensimmäisinä riskiryhmäläiset, kuten opettajat ja lääkärit. Lisäksi mukaan otettaisiin reilut 1 500 vapaaehtoista.

Nimetön hallituslähde arvioi Interfaxille viime viikolla, että menee vielä viisi–kuusi kuukautta ennen kuin rokotteen teho ja vaarattomuus saadaan lopullisesti varmistettua. Tämän jälkeen, tammi-helmikuussa, rokote voitaisiin ottaa laajamittaiseen käyttöön.

Rokotetta ollaan näillä näkymin rekisteröimässä 10.–12. elokuuta, Interfax uutisoi.

Tietoja lupaillaan julki elokuun alussa

Rokote on venäläistutkijoiden mukaan saatu kehitettyä nopeasti, sillä se on muokattu versio jo olemassa olevasta, muilta taudeilta suojaavasta rokotteesta.

Viranomaisten mukaan rokotteen tieteelliset tiedot tulevat vertaisarvioitavaksi ja julkaistavaksi elokuun alussa.

Venäjän puolustusministeriön mukaan rokotetta on testattu venäläissotilailla. CNN:n mukaan myös projektin johtaja Aleksandr Ginzburg on itse ottanut rokotteen.

Venäjän rokotekiireen on kritisoitu johtuvan hallinnon poliittisesta paineesta näyttäytyä globaalina tieteellisenä vaikuttajana.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Venäjällä on todettu yli 820 000 koronavirustartuntaa ja noin 13 500 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan väkilukuun suhteutettuna tartuntoja olisi sataatuhatta asukasta kohden 568 ja kuolemantapauksia 9. Worldometerin luvuissa on ajoittain havaittu epäjohdonmukaisuuksia.

Ruotsissa 28 uutta koronakuolemaa vuorokaudessa

Ruotsissa on keskiviikkona vahvistettu 28 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertovat maan kansanterveysviranomaiset. Ruotsissa on todettu koronavirukseen liittyviä kuolemia kaikkiaan 5 730.

Uusia koronavirustartuntoja todettiin keskiviikkona 288. Ruotsissa on nyt kaikkiaan yli 79 000 varmistettua koronatartuntaa.