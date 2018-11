EU tukee Ukrainaa kiistassa Asovanmeren laivaliikenteen tarkastuksista, Venäjä syyttää länttä tekosyyn hakemisesta uusille pakotteille

Venäjä ja Ukraina ovat syytelleet viime kuukaudet toisiaan tilanteen kärjistämisestä Mustanmeren koilliskolkassa sijaitsevalla Asovanmerellä. Ukrainan mukaan Venäjä haittaa ukrainalaisiin satamiin suuntautuvaa laivaliikennettä alusten aikaavievillä tarkastuksilla.

Venäjä taas on syyttänyt Ukrainaa epävakauden luomisesta sen lisätessä sotilaallista voimaa alueella. Rajavartiostonsa keväällä aloittamia tehostettuja tarkastuksia Venäjä pitää kansainvälisen oikeuden mukaisena.

Kiista on lisännyt huolia Itä-Ukrainan taisteluiden kiihtymisestä ja leviämisestä maalta merelle.

EU:n ulkoministerikokous ilmaisi aiemmin tällä viikolla huolensa Asovanmeren tilanteesta. EU:n mukaan Venäjän tarkastukset aiheuttavat Ukrainalle vakavaa haittaa ja koskevat myös EU-maiden lipun alla purjehtivia aluksia.

Unionin ulkopoliittisen edustajan Federica Mogherinin mukaan unioni valmistelee "kohdistettuja toimia" Ukrainan tukemiseksi tulevina päivinä tai viikkoina.

Venäjän rakentama silta tulppana

Venäjän ulkoministeriö valittaa EU:n päätöstä asettua tukemaan Ukrainaa kiistassa. Apulaisulkoministeri Grigori Karasin tulkitsi tilannetta varsin suorasanaisesti.

– Tilanne alueella ei todellisuudessa erityisesti kiinnosta niin kutsuttuja läntisiä kumppaneitamme. Heille on vain tärkeää löytää uusi tekosyy hyökkäyksille Venäjää vastaan ja pakotteiden kiristämiselle, Karasin laukoi torstaina.

Ukrainalla ja Venäjällä ei ole aiempien sopimusten perusteella varsinaista merirajaa Asovanmerellä, jota on pidetty molempien maiden yhteisenä vesialueena. Asetelmat alueella muuttuivat Venäjän vallattua Asovanmereen osin rajoittuvan Krimin niemimaan keväällä 2014 ja edelleen tämän vuoden keväällä, kun Venäjän rakentama silta Kertshinsalmen yli Venäjältä Krimille valmistui.

Entuudestaan kapea salmi on ainoa väylä Asovanmerelle. Uuden sillan alikulkukorkeus on enimmillään 33–35 metriä merenpinnasta, mikä estää suurimpia aluksia pääsemästä Asovanmerelle. Venäjä on perustellut alusten tarkastuksia Kertshinsalmen sillan turvallisuudella.