EU-tukien kavaltamisesta epäillyn Tshekin pääministerin uskotaan selviävän luottamusäänestyksestä

Tshekissä parlamentti äänestää tänään pääministeri Andrej Babishin hallituksen luottamuksesta. Hallituksen uskotaan selviävän äänestyksestä, vaikka mielenosoitukset sitä vastaan ovat kiihtyneet viime viikkoina.

Sunnuntaina yli 250 000 ihmistä vaati Prahassa Babishin eroa. Protesti oli suurin Tshekissä sitten kommunismin kaatumisen vuonna 1989.

Mielenosoittajat syyttävät Babishia korruptiosta ja Tshekin oikeuslaitoksen itsenäisyyteen puuttumisesta. Taustalla on rikosepäily, jonka mukaan pääministeri ja useat hänen sukulaisensa ovat kavaltaneet EU-tukia lähes kahden miljoonan euron arvosta.

Babish on kiistänyt epäilyt ja pitää niitä salajuonena, jonka tarkoitus on poistaa hänet politiikasta. Istuvana pääministerinä hänellä on syytesuoja. Mikäli se riisuttaisiin ja Babish haastettaisiin oikeuteen, häntä voisi uhata jopa kymmenen vuoden vankeustuomio.

Babishin arvostelu kiihtyi huhtikuussa, kun pääministeri nimitti uudeksi oikeusministeriksi itselleen lojaalin Marie Beneshovan. Mielenosoittajat pelkäävät, että Beneshova pyrkii puuttumaan Babishiin kohdistuviin tutkintoihin ja tukahduttamaan ne.

EU-komissio arvostelee tuplaroolista

Elintarvike-, kemikaali- ja mediabisneksillä vaurastunut Babish on Forbes-lehden listauksen mukaan Tshekin toiseksi rikkain mies. Sama lehti on nimittänyt häntä Tshekin Trumpiksi.

Aiemmin tässä kuussa Euroopan komissio julkaisi selvityksen, jonka mukaan Babishin bisnesintressit muodostavat eturistiriidan tämän poliittisten tehtävien kanssa. Tshekin hallituksen mukaan selvitys ei pidä paikkaansa.

Babish perusti populistisen ANO-liikkeen vuonna 2011. Nykyisten rikosepäilyjen valossa on ironista, että puolue voitti vuoden 2017 vaalit korruptionvastaisella kampanjalla.

Kohuista huolimatta ANO:n kannatus on edelleen noin 30 prosenttia. Viime kuussa se myös voitti europarlamenttivaalit.