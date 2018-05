EU väläyttää Trumpille keinoa säästää kasvonsa

Kunhan ase ohimolta katoaa, Euroopan unioni on valmis keskustelemaan kaupan vauhdittamisesta Yhdysvaltojen ja EU:n välillä.

Bulgariassa koolla olleet EU-maiden johtajat vaativat jälleen kerran, että presidentti Donald Trump jättää Euroopan unionin pysyvästi alumiinin ja teräksen tullikorotusten ulkopuolelle. Ne uhkaavat kesäkuun alussa, jos sopuun ei päästä ajoissa.

Tullikorotukset ovat osa Trumpin äänestäjilleen antamaa lupausta puolustaa amerikkalaisten etua. Korotusten peruminen voi olla vaikeaa, mutta nyt EU-maat tarjoavat Trumpille mahdollisuutta kasvojen säilyttämiseen.

EU-maat lupaavat, että ne ovat valmiita neuvottelemaan kaupan rajoitteiden purkamisesta Yhdysvaltain ja EU:n väliltä, jos uhka tullikorotuksista katoaa. Kyse ei olisi palaamisesta laajoihin vapaakauppaneuvotteluihin, vaan teollisuustuotteiden, esimerkiksi autojen kaupan helpottamisesta.

Yhdysvaltain arvaamattomuus vei huomion EU-johtajien päämiestapaamisessa Bulgarian Sofiassa keskiviikkona ja torstaina. Varsinainen syy kokoukselle olivat Länsi-Balkanin maat, joille EU-johtajat valoivat uskoa lähentymisestä – mutta eivät vielä jäsenyydestä.

Iranin ydinsopimus yritetään pelastaa

Iranin ydinsopimuksen EU yrittää pelastaa lupaamalla jatkaa taloussuhteita Iranin kanssa. Ydinsopimusta neuvottelemassa ollut EU lupaa pitää kiinni sopimuksesta kunhan Iran noudattaa omaa osuuttaan.

Huippukokouksia johtavan Donald Tuskin mukaan EU:lla ei silti ole illuusioita tai korkeita odotuksia Iranista. Myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan Iranin kanssa jatketaan keskustelua pidemmän matkan ohjuksista ja maan toiminnasta lähialueellaan.

Pakotteiden purkaminen ja kaupan avautuminen oli EU:n ja Yhdysvaltain vastaus siihen, että Iran sitoutui pitämään ydinohjelmansa rauhanomaisena.

Yhdysvallat on Trumpin johdolla vetäytymässä sopimuksesta ja ottamassa pakotteet uudelleen käyttöön. Pakotteet voisivat mahdollisesti heijastua myös eurooppalaisiin yrityksiin.

EU-maat varautuvatkin suojaamaan omia yrityksiään, jotka kärsisivät Yhdysvaltain pakotteista.

Komissio ryhtyy valmistelemaan poikkeuksellista vastatointa, joka kieltäisi yrityksiä noudattamasta Yhdysvaltain pakotteita. Monimutkaisen menettelyn käynnistäminen olisi kuitenkin vaikeaa, eikä päätöksiä siitä ole vielä tehty.

Vastaavanlaiset "vastapakotteet" olivat esillä vuonna 1996, kun Yhdysvaltain Kuuba-pakotteet heijastuivat eurooppalaisyrityksiin.

EU etsii keinoja myös eurooppalaisten yritysten rahoituksen turvaamiseen.

Arvaamattomuus vaivaa kumppaneita

Kuten Trump lupasi vaalikampanjassaan, hän on vetänyt Yhdysvallat pois niin Pariisin ilmastosopimuksesta kuin Iranin ydinsopimuksestakin.

EU-johtajat olivat pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan yhtä mieltä siitä, ettei kehitys ole hyvä.

– Onhan tämä arvaamattomuus lisääntynyt.

Huippukokouksia johtava Donald Tusk jatkoi Trumpin kovistelua.

– Uskon, että todellinen geopoliittinen ongelma ei ole se, että on arvaamaton vihollinen. Ongelma on se, jos sinulla on arvaamaton partneri.

Edellisenä päivänä hän pohti, "mihin tarvitaan enää vihollisia kun on tällaisia ystäviä".