EU vaatii puolueetonta tutkimusta Gazan kuolemista

Gazassa tuhannet ihmiset kokoontuivat lauantaina hautaamaan 14:ää perjantain väkivaltaisuuksissa kuollutta palestiinalaista. Surijat kantoivat Palestiinan lippuja, ja jotkut huusivat kostoa ja ampuivat ilmaan.

– Missä olette, arabit? Missä olette, muslimit, huudettiin ja kehotettiin arabi- ja muslimimaailmaa puuttumaan tilanteeseen.

Kaksi kuolonuhria oli haudattu jo aiemmin.

Perjantain välivaltaisuuksissa palestiinalaisten ja Israelin armeijan välillä kuoli 16 ja loukkaantui yli 1 400 palestiinalaista, kertoivat Gazan terveysviranomaiset.

Lauantaina puhkesi pienempiä yhteenottoja palestiinalaisten ja Israelin joukkojen välillä Hebronin ja Nablusin kaupungeissa Israelin miehittämällä Länsirannalla.

Israel puolusti sotilaitaan, Abbas syytti verenvuodatuksesta Israelia

Israel on puolustellut sotilaiden toimia Gazassa. Sen mukaan sotilaat avasivat tulen niitä palestiinalaisia kohtaan, jotka lähestyivät raskaasti varustettua aitaa, joka eristää Gazan kaistan. Armeijan mukaan israelilaissotilaat tulittivat vasta, kun heitä kohti heitettiin kiviä ja polttopulloja.

Palestiinalaiset ovat syyttäneet Israelia suhteettoman voiman käyttämisestä. Heidän mukaansa sotilaat avasivat tulen kohti mielenosoittajia, jotka eivät aiheuttaneet uhkaa.

Palestiinalaisten presidentin Mahmud Abbasin mukaan Israel kantaa täyden vastuun perjantain verenvuodatuksesta.

EU ja YK vaativat puolueetonta tutkimusta

Sekä EU:n ulkoministeri Federica Mogherini että YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaativat Gazan väkivaltaisuuksien puolueetonta tutkintaa.

– Ilmaisun vapaus ja kokoontumisvapaus ovat perusoikeuksia, joita täytyy kunnioittaa, Mogherini sanoi.

Israelin puolustusministeri Avigdor Lieberman kiisti vaatimukset puolueettomasta tutkinnasta.

– En ymmärrä tekopyhien kuoroa, joka haluaa tutkimuskomissiota. He ovat menneet sekaisin ja ajattelevat Hamasin järjestäneen eilen (perjantaina) Woodstockin festivaalin ja että meidän pitäisi antaa heille kukkia, Lieberman sanoi Twitterissä.

Israelin armeijan tiedottajan mukaan perjantain tapahtumissa ei ollut kyse mielenosoituksesta vaan organisoidusta terroritoiminnasta.

Palestiinalaisten mukaan kuusi viikkoa kestävä protesti on järjestetty palestiinalaispakolaisten tueksi. Protestien on määrä jatkua siihen asti, kun Yhdysvallat avaa suurlähetystönsä Jerusalemissa toukokuun puolivälin paikkeilla. Yhdysvaltain aie on herättänyt suuttumusta palestiinalaisissa, jotka pitävät Jerusalemin itäosaa tulevan valtionsa pääkaupunkina.