EU:n Juncker: Britannian aikomuksista tarvitaan pikaisesti selvyys – "Sekasortoisen poistumisen riski on kasvanut tämän äänestyksen myötä"

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker pitää brexit-erosopimuksen kaatumista Britannian alahuoneessa valitettavana. Juncker kehottaa Britanniaa selkeyttämään omat aikomuksensa mahdollisimman pian. Aika on melkein lopussa, Juncker viestittää.

Junckerin mukaan EU:n kanssa neuvoteltu sopimus on reilu kompromissi ja paras mahdollinen sopimus. Sen ratifiointiprosessi EU:n puolella jatkuu, Juncker vakuuttaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa Britannian sopimuksettoman EU-eron mahdollisuus on nyt kasvanut. EU:n komissio jatkaa valmistautumista ollakseen valmis myös sen varalle, Juncker toteaa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on tviitissään hieman arvoituksellisempi, mutta hän tuntuu viittaavan Britannian mahdolliseen jäämiseen EU:hun. Hänen mukaansa jollakulla pitäisi olla rohkeutta sanoa, mikä on ainoa myönteinen vaihtoehto, jos kerran sopimus on mahdoton mutta ilman sopimustakaan ei haluta olla.

Tuskin edustajan Guardianille antamat kommentit kuitenkin mukailivat pitkälti Junckerin lausuntoa.

– Olemme harmissamme äänestystuloksesta ja kehotamme Britannian hallitusta selkiyttämään aikeensa seuraavien askelten osalta mahdollisimman pian. EU27 säilyy yhtenäisenä ja vastuuntuntoisena, kuten olemme olleet koko prosessin läpi, ja yritämme pienentää brexitin aiheuttamaa vahinkoa, Tuskin edustaja kommentoi Guardianin mukaan.

– Jatkamme valmisteluja kaikkien lopputulemien varalta, myös sopimuksettoman lopputuloksen varalta. Sekasortoisen poistumisen riski on kasvanut tämän äänestyksen myötä, ja vaikka emme haluaisi sen tapahtuvan, valmistaudumme siihen.

Tuskin edustajan mukaan EU jatkaa Britannian kanssa aiemmin saavutetun sopimuksen vahvistamisprosessia.

– Tämä sopimus on ja säilyy parhaana ja ainoana tapana varmistaa Britannian järjestäytynyt vetäytyminen Euroopan unionista.