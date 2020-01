EU:n johto allekirjoitti Britannian eropaperit – brexit koittaa ensi viikon perjantaina iltayhdeltätoista Lontoon aikaa

EU:n johto on allekirjoittanut Britannian EU-eroa koskevat paperit Brysselissä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin ja EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin allekirjoitusten jälkeen sopimus menee ensi keskiviikkona Euroopan parlamentin ratifioitavaksi.

– Asiat väistämättä muuttuvat mutta ystävyytemme säilyy. Aloitamme uuden luvun kumppaneina ja liittolaisina, Michel tviittasi kertoessaan allekirjoituksesta.

Britannian parlamentti hyväksyi erosopimuksen aiemmin tällä viikolla. Kuningatar Elisabet vahvisti eron hyväksynnällään eilen.

Britannian on määrä jättää EU tammikuun lopussa, eli ensi perjantaina kello 23 Lontoon aikaa ja puoliltaöin Brysselin aikaa.

Lontoossa brexitin kannattajat aikovat järjestää juhlat parlamenttirakennuksen kupeessa. Keskeiset hallintorakennukset on myös määrä juhlavalaista illalla, ja pääministeri Boris Johnson aikoo puhua kansakunnalle. Hänen virka-asuntonsa Downing Street 10:n seinään heijastetaan myös kello mittaamaan aikaa eron koittaessa.

Siirtymäaikana ei vielä paljon muutu

Liikkeellä ovat myös ne britit, joiden mielestä päivässä ei ole mitään juhlimista. Liberaalidemokraattien kansanedustajan Antony Hookin aloittama joukkorahoituskampanja aikoo levittää Doverin kuuluisille valkeille rantakallioille 150 neliömetrin kokoisen lipun, jossa lukee: "Rakastamme yhä EU:ta".

Britannian ja EU:n teiden erotessa 47 vuoden yhteiselon jälkeen britit eivät enää osallistu työhön EU:n elimissä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Britannian europarlamentaarikot poistuvat EU-parlamentista.

Käytännön suhteissa ja kansalaisten elämässä ero ei kuitenkaan heti näy juuri mitenkään, koska sitä seuraa tämän vuoden loppuun jatkuva siirtymäaika. Sen kuluessa Britannialla säilyvät EU:n jäsenvaltion oikeudet ja velvoitteet. Esimerkiksi kaupankäynti ja matkustaminen sujuvat kuten aiemminkin.

Siirtymäajan kuluessa pitäisi kuitenkin ehtiä käymään neuvottelut osapuolten uudesta suhteesta. EU on viestittänyt, että kaikki tarpeelliset alat käsittävän sopimuksen neuvotteleminen on näin lyhyessä ajassa käytännössä mahdotonta. Pääministeri Johnson on toista mieltä. Hän on myös torjunut ajatuksen siitä, että siirtymäaikaa jatkettaisiin ensi vuodenvaihteesta.