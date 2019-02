EU:n kanssa napit vastakkain olleen Unkarin suurlähettiläs toivoo EU-vaaleista isoa käännöstä: "EU-komissio saatava kuriin"

Unkarin uusi Suomen-suurlähettiläs György Urkuti, 47, tuntee kohdemaansa hyvin, sillä hän toimi vuosina 2011–2015 Unkarin Suomen-suurlähetystön apulaisjohtajana ja sittemmin maansa ulkoministeriön Pohjois-Euroopan asioista vastaavana johtajana.

Suomen kielikin sujuu lähes täydellisesti, mikä mahdollistaa paikallisen median tarkan seurannan.

– Suomalaisen ja unkarilaisen median ero on siinä, että Unkarissa media on edelleen eri poliittisten suuntausten taistelukenttä. Saadakseen asiasta kokonaiskuvan pitää aina lukea useita viestimiä, Urkuti sanoo.

– Suomessa taas variaatiota on vähemmän. Kaikki edustavat samaa, unkarilaisesta näkökulmasta hyvin arvoliberaalia linjaa.

Juuri tämä on osaltaan yksipuolistanut sitä kuvaa, mikä Unkarista on viime vuosina Suomen ja monien muidenkin maiden mediassa piirtynyt.

– Se kuva on ollut puolueellinen, ei mitenkään tasapainossa, suurlähettiläs sivaltaa.

Journalismi kiinnostaa György Urkutia, sillä hän toimi itse Unkarin suurimman talouslehden Világgazdaságin ulkomaantoimituksen toimittajana ja esimiehenä vuosina 1995–2010.

Hänen mielestään erityisesti väitteet sananvapauden rajoittamisesta Unkarissa ovat yliampuvia tilanteessa, jossa kuudesta maan suosituimmasta uutisportaalista viisi on ”voimakkaasti hallitusta vastaan”.

Kärkikuusikon ainoa hallitusta tukeva uutissivusto Origo ei sekään ole hallituksen suorassa ohjauksessa. Sen omistaa voittoa tavoittelematon säätiö, jonka takana on pääministeri Viktor Orbanin hallintoa tukevia liike-elämän vaikuttajia.

Urkuti myöntää, että säätiöllä on paljon valtaa nyky-Unkarissa: sen hallinnassa on kaikkiaan 500 eri medianimikettä valtakunnallisista tv-kanavista pieniin paikallislehtiin asti.

– Mutta en sanoisi, että tilanne on eurooppalaisittain täysin poikkeuksellinen. Säätiön malli on otettu Saksasta, eikä se saa suoraa valtion rahoitusta. Riippuvuus tulee lähinnä siitä, että valtio on Unkarissa myös hyvin merkittävä ilmoittaja. Säätiön mediamyynti on hyötynyt tästä.

– Samaan aikaan kuitenkin myös opposition mediaa rahoitetaan paljolti valtion ilmoitustuloilla. Esimerkiksi opposition suurimman päivälehden suurin ilmoittaja on valtio, Urkuti väittää.

Hänestä perusongelma on Unkarin median heikko taloudellinen asema, joka pakottaa sen erinäisiin riippuvuussuhteisiin. Se vaikuttaa journalismiin.

Tämä ei ole kuitenkaan mikään Orbanin hallinnon keksintö, vaan paljon vanhempi asia, joka liittyy siihen, että maa eli vielä 30 vuotta sitten sosialistisessa järjestelmässä.

Orbanin hallinto on ollut viime vuosina jatkuvasti napit vastakkain EU:n komission kanssa. Unkari otti lopullisen irtioton komission linjoituksista vuosien 2015–16 suuren pakolaiskriisin yhteydessä.

– Nyt hallituksemme toivoo, että maahanmuuttokriittiset voimat saisivat enemmistön tulevaan europarlamenttiin.

– Erityisesti komission vaihtumiseen asetetaan Unkarissa suuria toiveita. Junckerin komissio on ollut hyvin poliittinen elin – ylipolitisoitunut – vaikka komission työn painopisteen pitäisi olla EU-sopimusten täytäntöönpanossa, suurlähettiläs tykittää.

Euroopan kansanpuolueen EPP:n viime marraskuisessa Helsingin kokouksessa oli Urkutin mukaan aistittavissa jo muutoksen tuulia. Kysymys ei hänen mukaansa ollut pelkästään puheenjohtajavaalin tuloksesta.

EPP:n liberaalisiivessä monet haluaisivat Orbanin Fidesz-puolueen ulos Euroopan johtavasta konservatiivipuolueesta. Urkutin mukaan mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että Fidesz olisi lähtemässä mihinkään.

– Se sen sijaan jää nähtäväksi, voisivatko EPP:n liberaalit lähteä jonnekin, esimerkiksi liberaaliryhmä Alden siipien suojaan.

Fidesz voi paukutella henkseleitään, koska sillä on hyvin vahva noin kahden kolmasosan enemmistö Unkarin parlamentissa. Viime parlamenttivaaleissa puolueen taakse tuli 49,3 prosenttia äänestäjistä, mikä on eurooppalaisittain poikkeuksellinen luku.

Urkutin mukaan syitä Fideszin nousuun voi etsiä entisen valtapuolueen sosialistien viime vuosikymmenellä tekemistä virheistä, kuten myös Euroopan suuresta finanssikriisistä, joka ajoi ensimmäisenä maana juuri Unkarin IMF:n hätärahoituksen piiriin.

Suurin puolueen kannatusta ylläpitävä tekijä on kuitenkin Orbanin kova maahanmuuttopolitiikka, suurlähettiläs arvioi.

Kiinnostavaa on se, että unkarilaiset ovat samaan aikaan periaatteessa hyvin EU-myönteinen kansa. Eurobarometrin mukaan peräti 80 prosenttia unkarilaisista kokee olevansa myös EU-kansalaisia.

– Meillä on konflikti tiettyjen EU:n instituutioiden kanssa, mutta ei itse EU:n kanssa. Jos EU:sta lähtee vielä jokin muukin maa kuin Britannia, se ei varmasti ole Unkari, György Urkuti sanoo.