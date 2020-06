EU:n ulkorajat pysyvät kiinni koronan vuoksi ainakin heinäkuuhun

Euroopan unionin ei odoteta avaavan ulkorajojaan matkailijoille ennen heinäkuuta, kertoivat viranomaiset sen jälkeen, kun EU:n sisäministerit olivat tavanneet perjantaina.

Nykyinen matkustusrajoitus loppuu kuluvan kuun 15. päivä, mutta EU:n sisäasioiden komissaari Ylva Johansson sanoi sisäministerien ilmaisseen vahvan halunsa rajoituksen jatkamiseen.

EU:n sisärajoillakin on edelleen voimassa koronaviruspandemian vuoksi määrättyjä matkustusrajoituksia, mutta niitä ollaan koko ajan poistamassa. Komissio toivoo, että prosessi etenisi nopeasti.

– Se merkitsisi sitä, että sisäiset rajatarkastukset saataisiin poistettua kesäkuun loppuun mennessä. Sen jälkeen meidän pitäisi harkita vapaa-ajan matkustamisen vähittäistä vapauttamista EU:n alueelle heinäkuun alussa, Johansson sanoi.

EU:n ulkorajat on tällä hetkellä suljettu kaikelta sellaiselta matkustamiselta, joka ei ole välttämätöntä.

Ruotsissa 77 uutta koronakuolemaa

Ruotsissa yhteensä 77 ihmistä on kuollut vuorokauden aikana koronaviruksen seurauksena, kertoivat viranomaiset torstaina. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on nyt 4 639.

Tartuntoja on yhteensä vajaat 43 000 ja tehohoidossa on ollut tai on yhteensä 2 143 ihmistä.

Kansaterveysviranomaisten edustajan Sara Byforsin mukaan kuolemantapausten määrän lasku vuorokautta kohti on jatkunut.

– Kymmenen päivän keskiarvo on 46 kuolemaa päivässä. Se seuraa melko hyvin oletettua käyrää, Byfors sanoi.

WHO suosittelee nyt kasvomaskien käyttöä julkisissa tiloissa

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO päivitti perjantaina ohjeensa kasvomaskin käytöstä. WHO:n mukaan maskia kannattaisi käyttää, jos koronavirustilanne on paha ja liikutaan ympäristössä, jossa sosiaalisen etäisyyden pitäminen vaikeaa.

– Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi julkinen liikenne, kaupat ja muut suljetut ja ruuhkaiset tilat, evästi WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO:n uuden suosituksen mukaan kangasmaskit tulisi valmistaa niin, että niissä on vähintään kolme kerrosta eri materiaaleja.

Tedros muistutti kuitenkin, että pelkät maskit eivät riitä, kun uuden koronaviruksen leviämistä pyritään suitsimaan. Etäisyyden pitämistä ja hyvää käsihygieniaa ei korvaa mikään.

– Maskit yksistään eivät suojaa covid-19-taudilta. Löytäkää, eristäkää, testatkaa ja hoitakaa jokainen tapaus, ja jäljittäkää ja pankaa karanteeniin jokainen kontakti. Sen tiedämme toimivan. Se on jokaisen maan paras puolustus covid-19-tautia vastaan.