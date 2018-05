Ebola on tappanut useita Kongon demokraattisessa tasavallassa

Keski-Afrikassa sijaitsevassa Kongon demokraattisessa tasavallassa 17 ihmistä on kuollut ebolaan, kertoo maan terveysministeriö.

Viranomaisten mukaan kuolonuhrien lisäksi yli 20 ihmisellä on ollut kuumetta ja verenvuotoa Equateurin alueella.

Kyseessä on tiettävästi yhdeksäs kerta, kun ebola leviää Kongon demokraattisessa tasavallassa vuoden 1976 jälkeen.

Maailman terveysjärjestö WHO:n ottamista viidestä näytteestä kahdessa on todettu ebolavirus. Järjestö kertoo lausunnossaan toimivansa läheisessä yhteistyössä Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten kanssa estääkseen taudin leviämisen.

WHO on antanut 840 000 euroa hätärahastosta, perustanut koordinaatioryhmän ja järjestänyt yli 50 asiantuntijaa maan hallinnon ja terveysviranomaisten avuksi. Mukana toimenpiteissä on myös Lääkärit ilman rajoja -järjestö.

Tautitapaukset ovat ilmenneet Bikoron kaupungissa maan luoteisosassa. Kaikki sairastumiset on raportoitu samalta terveysasemalta, jossa hoitomahdollisuudet ovat WHO:n mukaan rajalliset.

Ebolaviruksen aiheuttama tauti sekä erittäin helposti tarttuva että hyvin tappava. Sitä levittävät lepakot, jotka eivät itse sairastu, mutta tartuttavat niitä metsästäviä ihmisiä. Virus leviää myös ihmisestä ihmiseen esimerkiksi kosketuksessa.

Tauti alkaa korkealla kuumeella, heikotuksella, kovalla nivel- ja lihaskivulla sekä päänsäryllä ja kurkkukivulla. Ensioireita seuraavat yleensä oksentelu ja ripuli, iho-oireet, munuais- ja maksavaivat sekä ulkoinen ja sisäinen verenvuoto.

Historian pahin ebola-aalto alkoi joulukuussa 2013 Guineassa, josta se levisi Liberiaan ja Sierra Leoneen. Tuolloin tauti tappoi yli 11 000 ihmistä, ja sairastuneita rekisteröitiin yhteensä lähes 29 000. WHO:n mukaan oikea luku on todennäköisesti vieläkin korkeampi.