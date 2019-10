Ecuadorin protestijohtajat torjuvat neuvottelut presidentin kanssa

Ecuadorin polttoainemielenosoituksia johtava alkuperäiskansojen järjestö on torjunut presidentti Lenin Morenon ehdotuksen suorista neuvotteluista.

Moreno esitti aiemmin perjantaina neuvotteluja väkivaltaisten mielenosoitusten lopettamiseksi.

– Hänen hakemaltaan vuoropuhelulta puuttuu uskottavuus, sanoi alkuperäiskansojen kattojärjestö Conaie tiedotteessa.

Alkuperäiskansojen kattojärjestö sanoi neuvottelevansa hallituksen kanssa vasta sitten, kun polttoaineiden tukiaiset lopettanut laki on kumottu.

Moreno sanoi tv-puheessa, että väkivalta on saatava loppumaan.

– Kehotan johtajia puhumaan suoraan minun kanssani. Maahan on palautettava rauha. Meidän on näytettävä maalle, että meillä on tahtoa vuoropuheluun, Moreno sanoi.

Viisi ihmistä on kuollut ja yli 550 loukkaantunut viime viikolla alkaneissa mielenosoituksissa. Perjantaina mielenosoitukset jatkuivat kymmenettä päivää pääkaupunki Quitossa, jossa mielenosoittajat ottivat jälleen yhteen mellakkapoliisin kanssa.

Protestit alkoivat sen jälkeen, kun polttoaineen hinta yli kaksinkertaistui 3. lokakuuta Morenon hallituksen poistettua polttoaineiden verotuet. Polttoainetukiaisten poistaminen oli osa Morenon Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa tekemää sopimusta, jonka avulla Ecuador sai 4,2 miljardin dollarin lainan.

Alkuviikosta Morenon hallitus siirtyi mielenosoitusten tieltä Quitosta rannikkokaupunki Guayaquiliin. Protestit ovat keskittyneet Quiton keskustaan, jossa kongressirakennuksen ympäristöstä on tullut taistelutanner turvallisuusjoukkojen ja mielenosoittajien välillä. Mielenosoittajat ovat myös kertaalleen tunkeutuneet kongressirakennuksen sisään.

Yhdysvallat tukee Morenoa

Suuri osa mielenosoittajista on Ecuadorin alkuperäiskansojen edustajia. Polttoaineen hinnannousu on osunut erityisesti moniin syrjäisillä alkuperäiskansojen yhteisöihin Amazonin alueella ja Andeilla.

Ecuadorin 17,3 miljoonasta asukkaasta noin neljäsosa kuuluu alkuperäiskansoihin.

Levottomuuksista on ollut monenlaista murhetta Ecuadorin taloudelle. Mielenosoittajat valtasivat aiemmin tällä viikolla kolme öljyntuotantolaitosta, ja Ecuador on joutunut sulkemaan yhden öljyputkistaan, mikä on supistanut maan taloudelle tärkeää öljynjakelua yli kahdella kolmasosalla.

Yhdysvallat ilmaisi perjantaina tukensa Morenon hallitukselle. Myös suuri osa Etelä-Amerikan maista on tukenut Morenoa.

– Ymmärrämme vaikeita päätöksiä, jotka Ecuadorin hallitus on tehnyt edistääkseen hyvää hallintoa ja kestävää talouskasvua, Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi.

Moreno on syyttänyt mielenosoitusten lietsomisesta maan entistä presidenttiä Rafael Correaa ja Venezuelan presidenttiä Nicolas Maduroa, joiden hän katsoo pyrkivän vallanvaihtoon Ecuadorissa.