Ecuadorissa väkivaltaiset yhteenotot mellakkapoliisin ja mielenosoittajien välillä jatkuvat – maa joutui sulkemaan toisen öljyputkensa levottomuuksien takia

Ecuadorissa yhteenotot mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välillä ovat jatkuneet toista päivää. Polttoaineen jyrkästä hinnannoususta suuttuneet mielenosoittajat ottivat yhteen mellakkapoliisin kanssa pääkaupunki Quitossa.

Tuhannet mielenosoittajat marssivat Quiton historialliseen keskustaan, jossa puhkesi väkivaltaisuuksia poliisin ja protestoijien välillä. Naamioituneet mielenosoittajat heittivät polttopulloja ja kiviä päin mellakkapoliiseja, jotka käyttivät kyynelkaasua ja vesitykkiä.

Suuri osa mielenosoittajista on Ecuadorin alkuperäiskansojen jäseniä. Monet heistä ovat aseistautuneet kepein ja ruoskin. Yhteenotoissa on loukkaantunut muutamia ihmisiä.

Presidentti Lenin Moreno siirsi aiemmin tällä viikolla hallituksen Quitosta evakkoon rannikkokaupunki Guayaquiliin levottomuuksien tieltä. Tiistaina mielenosoittajat saivat tunkeuduttua turvallisuusjoukkojen vastustuksesta huolimatta maan kongressirakennukseen, mutta heidät ajettiin lopulta ulos.

Ennen keskiviikon mielenosoitusta yksi siviili oli kuollut ja kaikkiaan 77 ihmistä loukkaantunut yhteenotoissa, monet heistä turvallisuusjoukkojen jäseniä. Lähes 500 ihmistä oli pidätetty.

Öljyntuotanto supistunut

Kuohunta Ecuadorissa alkoi viime viikolla, kun Morenon hallitus luopui polttoaineen verotuesta. Tämä yli kaksinkertaisti polttoaineen hinnan. Verotuesta luopuminen oli osa hallituksen aiemmin tänä vuonna Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa tekemää sopimusta, joka mahdollisti IMF:n 4,2 miljardin euron lainan Ecuadorille.

Mielenosoittajat ovat vaatineet verotuen palauttamista.

Levottomuudet ovat aiheuttaneet uusia murheita Ecuadorin taloudelle. Mielenosoittajat ovat ottaneet haltuunsa kolme maan öljyntuotantolaitoksista, mikä on supistanut öljyntuotantoa. Keskiviikkona maan energiaministeri ilmoitti, että toinen Ecuadorin öljyputkista on suljettu levottomuuksien takia. Tämä merkitsee sitä, että kaksi kolmasosaa Ecuadorin öljynjakelusta on keskeytynyt.

Normaalioloissa Ecuador tuottaa yli 500 000 tynnyriä päivässä, ja öljy on maalle tärkeä vientituote.

Morenon hallitus neuvotteli keskiviikkona Guayaquilissa protestijohtajien kanssa ja lupasi valtion tukevan niitä, joihin polttoaineen hinnannousu on osunut kovimmin. Quiton mielenosoitus järjestettiin tästä huolimatta.

Moreno on syyttänyt Ecuadorin edellistä presidenttiä Rafael Correaa ja Venezuelan presidenttiä Nicolas Maduroa vallankaappaukseen pyrkimisestä. Correa on kiistänyt väitteen ja vaatinut uusia vaaleja.

Seitsemän Etelä-Amerikan maata julkaisi keskiviikkona lausunnon, jossa ne syyttivät Maduroa epävakauden lietsomisesta Ecuadorissa.