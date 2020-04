Edelleen sairaalassa oleva pääministeri Johnson kiitti hoitohenkilöstöä lyhyessä lausunnossa

Britanniassa sairaalahoidossa oleva pääministeri Boris Johnson on kiittänyt terveydenhoidon henkilökuntaa lyhyessä lausunnossa. Uutistoimisto PA:n uutisoima lausunto on ensimmäinen, jonka Johnson on antanut sairaalaan joutumisensa jälkeen, kertovat muun muassa Guardian-lehti ja uutiskanava CNN.

Koronavirustartunnastaan maaliskuun lopulla kertonut Johnson on ollut sairaalahoidossa viime sunnuntaista lähtien. Lausunnossa pääministeri sanoi olevansa henkensä velkaa St. Thomasin sairaalan henkilökunnalle.

Johnson oli tehohoidossa kolme vuorokautta, mutta on sittemmin siirtynyt tavalliselle osastolle. Lauantaina hänen kerrottiin kykenevän tekemään vuodeosastolla lyhyitä kävelymatkoja.