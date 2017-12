Egypti hirtti Siinain niemimaan iskuista tuomittuja

Egyptissä viranomaiset ovat teloittaneet hirttämällä 15 miestä, jotka oli tuomittu Siinain niemimaalla turvallisuusjoukkoja vastaan tehdyistä iskuista. Miehet hirtettiin tiistaina kahdessa vankilassa.

Kyseessä oli Egyptin suurin joukkoteloitus sitten vuoden 2015, jolloin kuusi tuomittua jihadistia hirtettiin.

Egyptin hallitus on käyttänyt järeitä keinoja tukahduttaakseen Siinain niemimaalla toimivia jihadistiryhmiä. Pohjois-Siinailla on ollut poikkeustila vuodesta 2014, ja taisteluissa jihadisteja vastaan on kuollut ainakin tuhat turvallisuusjoukkojen jäsentä.

Niemimaan levottomuudet eivät ole laantuneet. Marraskuussa yli 300 ihmistä sai surmansa moskeijaan tehdyssä iskussa.