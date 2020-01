Egyptin harvat naiskasvuyrittäjät rikkovat rajoja – Miehen ja naisen rooleja määrittävät osin edelleen hyvin perinteiset ajattelumallit

Kairolainen Nada Zaher, 25, kuului Egyptin kymmenen parhaimman tenniksenpelaajan eliittiin. Hän myös opiskeli Yhdysvalloissa valtiotieteitä ja pelasi lajiaan yliopiston joukkueessa. Tästä yhdistelmästä syntyi idea Passport -yritykselle, jonka Zaher perusti tammikuussa 2019.

– Usein ihmiset ihmettelevät, että on varmasti todella vaikeaa olla nuori yrittäjänainen Egyptissä. Naiseudesta on ollut minulle vain hyötyä! Saan paljon näkyvyyttä, koska kasvuyrittäjien joukossa nainen on Egyptissä harvinaisuus, Zaher sanoo.

Passport auttaa egyptiläisiä lahjakkaita urheilijoita löytämään opiskelu- ja harjoittelupaikkoja Yhdysvalloissa.

– Tarjoamme palveluja opiskelijoille, yliopistoille ja valmentajille. Opiskelijoiden kohderyhmämme on nyt aluksi Egypti, Arabiemiraatit ja Saudi-Arabia, mutta myöhemmin kohderyhmä on globaali.

Naisen taloudellinen riippumattomuus on tabu

Zaher myöntää olevansa harvinainen poikkeus naiskasvuyrittäjänä Egyptissä. Maassa on vähemmän naisyrittäjiä kuin muissa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maissa, ja suurin osa heistä on maaseudun yksinyrittäjiä. Naisten perustamia kasvuyrityksiä on hyvin vähän, mutta niiden määrä lisääntyy tasaisesti.

– Olen todella onnekas, että perheeni tukee minua. Sukuni on kansainvälinen. Jos tulisin konservatiivisesta taustasta, en varmaan koskaan olisi päätynyt perustamaan yritystä, Zaher kertoo.

Egyptin yhteiskunnassa miehen ja naisen rooleja määrittävät osin edelleen hyvin perinteiset ajattelumallit, joiden mukaan miehen kunnia-asia on taata perheelleen toimeentulo, ja vaimon tehtävä on huolehtia kodista ja lapsista. Heikko taloudellinen tilanne pakottaa kuitenkin monet naiset työhön ja osallistumaan perheen elatukseen. Egyptiläisistä 15–64-vuotiaista naisista noin 23 prosenttia on työelämässä.

Egyptin Capmas-tilastokeskuksen mukaan nainen on pääasiallinen toimeentulon hankkija noin 15 prosentissa egyptiläisperheistä. Näin on tilanne myös kairolaisen Zeinab Ahmedin, 32, perheessä.

– Mieheni teki tilapäistöitä rakennuksilla, mutta on nyt työttömänä. Minulla on ompelukone, jolla teen ompelutöitä lähinnä naapuruston naisille. Mieheni häpeää työntekoani, mutta ilman minun tulojani meillä ei olisi rahaa ruokaan, Ahmed sanoo.

Womena auttaa naisyrittäjiä Lähi-idässä

Dubaissa toimiva Womena on ainoa Lähi-idän yrityshautomo, joka keskittyy vain naisyrittäjiin.

– Haluamme paitsi tukea naiskasvuyrittäjiä, myös muuttaa koko maailmankuvaa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan naisista ja naisyrittäjyydestä, kertoo Womenan mediajohtaja Amira Salah-Ahmed.

Womenan vuosittaiseen kasvuyritysohjelmaan valitaan enintään kymmenen yritystä. Vuonna 2019 mukaan pääsi kahdeksan yritystä, joista neljä on egyptiläisiä. Ne valittiin 250 hakemuksen joukosta.

Mukaan valituille yrityksille järjestetään kahden viikon intensiivikoulutus sekä Berliinissä että Dubaissa ja kahden kuukauden ajan mentorointitukea yrityksen kotimaassa.

– Yrityksen liikeidea voi olla miltä tahansa alalta, mutta sen pitää olla teknologisesti skaalautuva, mikä useimmiten tarkoittaa älypuhelinsovellusta tai verkkoalustaa, Salah-Ahmed sanoo.

Passportin Nada Zaher on yksi Womenan kasvuyritysohjelmaan valituista.

– On hienoa saada olla mukana, koska Egyptissä enkelisijoittajia on kasvuyrityksille vähän, ja summat ovat pieniä, Zaher sanoo.

Myös Suomen suurlähetystö Egyptissä tukee naisten voimaannuttamista

Kun Suomen Egyptin-suurlähetystö on kohdentanut paikallisen yhteistyön määrärahoja egyptiläisille kansalaisjärjestöille, naiset ovat pitkään olleet keskeinen kohderyhmä.

– Lähetystö on tukenut yksittäisiä hankkeita, joissa on vahvistettu naisten yrittäjyyttä ja työllistymistä, kertoo suurlähetystön koordinaattori Lotta Malmirinta.

Määrärahojen hakukierros päättyi syksyllä.

– Keskeisenä elementtinä tuettavissa hankkeissa on naisten taloudellinen voimaannuttaminen, Malmirinta sanoo.

Naisten voimaannuttaminen on myös Egyptin valtion prioriteettilistalla. Vuosi 2017 oli maassa ”naisten vuosi”. Maaliskuussa 2017 julkistettiin hallinnon naisten voimaannuttamissuunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2030 asti.

Suunnitelman keskeisinä peruspilareina ovat naisten taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen voimaannuttaminen sekä naisten turvallisuus ja suojelu.

Taloudellinen pakko ajaa naisia yrittäjiksi

Womenan kasvuyritysohjelmassa mukana olevan egyptiläisen apteekkialan kasvuyrityksen, Chefaan , perustaja Rasha Rady on huomannut käytännössä Egyptin panostuksen yrittäjyyden ja naisyrittäjyyden tukemiseen.

– Se näkyy ruohonjuuritasollakin. Me saamme jatkuvasti kutsuja keskustelemaan Egyptin hallinnon virkamiesten kanssa Egyptin talouden ja yritysten haasteista ja niiden ratkaisemisesta, Rady sanoo.

Hän on yhtiökumppaninsa Doaa Arefin kanssa huomannut, että vaikka naisyrittäjien määrä Egyptissä lisääntyykin, monet naiset tarvitsevat rohkaisua yrityksen perustamiseen.

Kansainvälisen työjärjestön ILOn tutkimuksen mukaan Egyptissä naisia ajaa yrittäjyyteen lähinnä taloudellinen pakko. Vuonna 2012 kaikista yrittäjistä naisia oli Egyptissä vain kaksi prosenttia. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vastaava määrä oli 27 prosenttia.

ILOn mukaan vuonna 2014 egyptiläisyrityksistä jo yhdeksän prosenttia oli naisten yrityksiä. Näistä 82 prosenttia sijaitsi maaseudulla ja vain 18 prosenttia kaupunkialueilla.