Egyptin poliisin vastaus pommi-iskuun: 40 terroristeiksi epäiltyä surmattiin

Egyptissä poliisi on tappanut yhteensä 40 terroristeiksi epäiltyä henkilöä useissa eri iskuissa, maan sisäministeriö kertoo. Iskut tehtiin varhain lauantaina.

30 epäiltyä tapettiin kahdessa iskussa Gizan alueella, ja loput 10 levottomuuksista pitkään kärsineellä Siinain niemimaalla El-Arishin kaupungissa.

Ministeriön mukaan iskuihin ryhdyttiin, koska epäiltyjen uskottiin valmistelevan hyökkäyksiä turistikohteisiin, kirkkoihin ja valtion instituutioihin.

– Turvallisuusviranomaiset saivat tiedon siitä, että terroristiryhmä aikoi toteuttaa useita aggressiivisia hyökkäyksiä valtion instituutioita, turismia, armeijaa, poliisia ja kristittyjen kirkkoja kohtaan, tiedotteessa kirjoitettiin.

Poliisin kerrotaan myös löytäneen epäiltyjen jäljiltä runsaasti aseita, ammuksia ja pommintekotarvikkeita.

Perjantaina kolme vietnamilaista turistia ja heidän oppaansa kuolivat Gizan pyramidien lähellä tienvarsipommin räjähdyksessä. 11 turistia haavoittui. Toistaiseksi kukaan ei ole ilmoittautunut pommi-iskun tekijäksi.

Egyptille tärkeällä turismilla on viime vuosina ollut vaikeaa terrori-iskujen ja maan epävakauden vuoksi.

Helmikuussa Egyptin armeija käynnisti Siinai 2018 -operaation, jonka tavoitteena on tyhjentää Siinain niemimaa Isis-äärijärjestön taistelijoista. Armeijan tiedottajan mukaan operaation aikana on tähän mennessä surmattu arviolta 450 Isisin taistelijaa. Armeijan kertoman mukaan operaatiossa on kuollut 30 sotilasta.